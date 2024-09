Máš Android? Chceš iPhone. Apple už nemá kde brát nové uživatele, a tak se zaměřil na konkurenční systém

Premiéry nových iPhonů 16 je za námi. Obsahuje opět čtyři iPhony odstupňované podle výbavy a velikostí displejů, ale nemůžeme říci, že by nové modely od Applu měly nějaké revoluční novinky. Ve zkratce se objevila nová tlačítka nebo Apple Intelligence, která v Evropě není k dispozici. Nás však mezi řádky zaujalo, že se Apple velmi výrazně pouští do přímé rétoriky, a chce na svou stranu přetáhnout co nejvíce uživatelů Androidu. A vlastně to má i svou logiku...



Máš Android? Chceš iPhone. Apple poměrně výrazně „tlačí na pilu“, a chce aktivně přetáhnout uživatele Androidů na svou stranu

Dlouhá doba softwarové podpory nebo to, že si iPhony dlouhou dobu drží svou cenu, resp. je zájem i o starší repasované telefony, totiž znamená, že se interval výměny starého iPhonu za nový postupně prodlužuje. Mobilní svět je však nastavený na to, aby se prodávaly stále nové a nové telefony, a tak Apple loví i ve vodách Androidu. Už na včerejší keynote v průběhu večera několikrát zaznělo, že chce Apple na nové iPhony dostat ty, kteří až dosud používali Androidy. A zatímco v USA iPhony drží 60 % podíl na trhu, ve zbytku světa dominuje zhruba se 70 procenty Android.

Detaily přímo na produktové stránce

Důležitost tohoto kroku potvrzuje i to, že na produktových stránkách k iPhonům 16 má v hlavní navigaci mezi čtyřmi klíčovými záložkami prominentní pozici kartu „Přechod z Androidu na iPhone“. Je umístěná mezi hlavním přehledem a technickými specifikacemi telefonu, což je důkaz toho, že přechod z Androidu na iOS je pro Apple velmi důležitý. Podobná stránka sice existovala i vloni při uvedení iPhonu 15 Pro, jenže na přechod Apple tak „okatě“ neupozorňoval na samotné keynote.



Zatímco jiné značky u telefonů na svém webu nabízí karty se specifikacemi, porovnáním funkcí, novinkami nebo příslušenstvím, Apple hned ve druhé kartě ukazuje, jak snadný je přechod z Androidů na iPhony 16

Na samostatných stránkách Apple ukazuje všechny výhody. Začíná se aplikací Přechod na iOS, a názornou ukázkou přenosu, ve které má vyobrazený Android (určitě zcela náhodně) extrémně tlustý horní rámeček, staromódní výřez v displeji, lištu přeplněnou notifikacemi a chybu u připojení k Wi-Fi síti...

Dále nechybí zmínka o odolnosti telefonu a použitého skla Ceramic Shield nebo o tom, že si cenu udrží dlouhé roky. Spolehnout se můžete na celodenní baterii se „skvělou výdrží“, se kterou uděláte více, než u Androidu. Další silnou stránkou je podle Applu personalizace, v rámci které můžete dát widgetům a ikonám na ploše jednotný odstín upravit velikost ikon a jejich uspořádání. Zmíněné jsou i „vyspělé fotoaparáty“ nebo „mimořádně vyspělé smartphonové čipy“ opět ve spojitosti s výbornou výdrží baterie.



Starší Android si Apple představuje jako telefon s extrémně tlustým horním rámem displeje, staromódním výřezem, přeplněnou horní lištou a s Wi-Fi, která hlásí chybu. To u iPhonu 16 je na první pohled vše v absolutním pořádku...

Apple dále vyzdvihuje FaceTime nebo to, že můžete na iPhonech plynule navázat v konverzacích ve WhatsAppu a Facebook Messengeru. A díky podpoře RCS můžete komunikovat i s těmi (= Androidy), které nepoužívají iMessage. Čekat můžete superrychlé datové přenosy přes USB-C a pokročilou ochranu soukromí, resp. šifrování komunikačních aplikací. Mezi poslední přesvědčovací body patří detekce nehod, použití recyklovaných materiálů nebo uhlíková neutralita do roku 2030.

Na závěr si už jen vyberete, který iPhone je pro vás ten pravý...