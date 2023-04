Máte Android s malým úložištěm? Pokud budete mít plnou paměť, telefon vám nabídne archivaci aplikací

Google s archivací aplikací koketuje již delší dobu, a zatímco ruční archivace aplikací v Česku ještě není dostupná, automatická archivace už dorazila do Google Play. O co se jedná? Samotná archivace aplikací dokáže ušetřit téměř 60 procent z jejich celkové velikosti. Podle Googlu tak není třeba aplikace rovnou odinstalovávat, ale postačí je nechat v telefonu ve velmi omezené podobě. A když budete aplikaci znovu potřebovat, dodatečné soubory se stáhnou samy z internetu.

Už na tom je vidět, že se má jednat o benefit pro ty uživatele, kteří v telefonu mnoho místa nemají. Cílové skupiny jsou tedy dvě - uživatelé starších Androidů, které jsou zaplněné „až po okraj“ či uživatelé novějších či starších telefonů nižší třídy, kde volného místa opravdu není nazbyt. Ještě, když vezmeme v potaz třeba i chybějící slot pro microSD karty. Pokud budete chtít instalovat novou aplikaci při zceala zaplněné paměti, objeví se v Google Play zcela nové okno.



Máte málo místa v telefonu? Pokud aplikace podporují formát App Bundle, budete u nich moci zapnout automatickou archivaci. Ta u nepoužívaných aplikací ušetří až 60 % volného místa

V novém okně se objeví nabídka automatické archivace aplikací. To znamená, že telefon vyfiltruje všechny málo používané aplikace, které automaticky archivuje. A tím se vyčlení prostor právě pro nově instalovanou aplikaci. Archivace aplikací však budou touto formou k dispozici jen u formátu App Bundle, nikoliv u tradičních „apk souborů“. A je tu i další benefit. Vývojáři, kteří budou pro publikaci používat tento nový formát, budou mít své aplikace „doporučené k odinstalaci“ daleko méně častěji.

Google automatickou archivací postupně „nutí“ vývojáře k tomu, aby přešli na formát App Bundle. A z něho mohou profitovat i sami koncoví uživatelé. No a ve své podstatě se to vrátí i samotným vývojářům. Jedním z měřítek úspěšnosti aplikací je i míra jejich odinstalace. Díky archivaci tak aplikace zůstanou v telefonech bez odinstalace. A to by mohlo být nejlepší řešení pro všechny strany.

Představení Android App Bundle:

