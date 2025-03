Máte doma nepotřebný starý mobil? Můžete ho zdarma poslat k recyklaci přes Zásilkovnu

Iniciativa Remobil opakuje i letos svoji akci zaměřenou na sběr a recyklaci vysloužilých mobilů. Partnerem je Zásilkovna, pomocí které může každý, kdo má doma nevyužívaný (a klidně i nefunkční) mobil, tento kousek bezplatně odeslat k recyklaci. Cílem iniciativy je omezit hromadění nepotřebných telefonů a vyhazování elektroniky do běžného směsného odpadu. Remobil se snaží vysbírat pokud možno co nejvíce nepoužívaných telefonů, vytěžit z nich znovupoužitelné materiály a zbytek ekologicky zlikvidovat.

Podle statistik prodejců a distributorů se každoročně v Česku prodá zhruba na 3 miliony nových telefonů. S obměnou dochází ke hromadění starších zařízení v domácnostech. Podle odhadu Remobilu leží lidem v šuplících okolo 12 milionů vysloužilých mobilních telefonů. Remobil a Zásilkovna se tuto situaci snaží změnit, proto se již počtvrté společně podílejí na kampani „Recykluj mobil“. V rámci této iniciativy dopravce zdarma zajišťuje svoz telefonů. Za každý odevzdaný mobil je navíc odvedeno 10 korun na dobročinné účely.

„I jeden odevzdaný mobil pomůže. Konkrétně se jedná o úsporu 36,7 litrů vody nebo 2,6 kilogramu ekvivalentu CO₂. Za minulý rok se v projektu Remobil takto podařilo sebrat krásných 46 163 mobilů, což v přepočtu znamená přes jeden a půl milion litrů uspořené pitné vody a přes 120 tun ekvivalentu CO₂, které nebude vpuštěno do ovzduší,“ vypočítává Jiří Šmejkal z Remobilu.



Odevzdat balíček s telefonem je možné na libovolném podacím místě Zásilkovny

Od 1. března do 30. dubna 2025 může každý do Remobilu zdarma poslat svůj starý nebo nepotřebný mobil. Lze ho odeslat bezplatně pomocí kódu 98 765 259, který Zásilkovna vytvořila pro tuto příležitost. Zařízení stačí vložit do krabičky, uvnitř jej zajistit například novinami a důkladně přelepit lepící páskou. Zásilku lze odnést na jakékoli podací místo Zásilkovny. Odeslání přes Z-Box není v tomto případě možné.

Mobilní telefony k recyklaci je možné bezplatně odevzdávat také na prodejnách mobilních operátorů nebo ve vybraných prodejnách s elektronikou. Vyhodit je lze také do červených kontejnerů na elektroodpad nebo do speciálních nádob ve sběrných dvorech, odkud dále putují na recyklaci. Někteří prodejci elektroniky vykupují staré telefony a dávají za ně slevu při nákupu nového mobilu. Staré mobily nevyhazujte do běžného komunálního odpadu.