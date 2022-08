Máte doma nerozbalený první iPhone? Možná z vás udělá milionáře

Mimo tradiční prodej smartphonů se čas od času objeví nějaké smartphony i v aukci. Aby takový telefon bylo vůbec smysluplné nabídnout do dražby, musí většinou být něčím unikátní, nebo vzácný. Před pár měsíci jsme psali například o prvním iPhonu s USB-C konektorem. Vlnu zájmu sklidila také aukce limitované série prvního Nothing Phonu. Tentokrát se do dražby dostalo něco více tradičního.



V případě Apple produktů, které nikdy nebyly rozbaleny mohou jít ceny až do stovek tisíc korun, což dokazuje i nově vydražení iPhone a iPod.

Konkrétně šlo o původní produkty Applu - přehrávač iPod a iPhone. To by nebylo až tak nic překvapivého, kdyby nešlo o nerozbalené dobové balení včetně původní fólie tak, jak v letech 2001 respektive 2007 sjely z výrobní linky. Což zvyšuje sběratelskou hodnotu zařízení.

V případě iPhonu jde dokonce ještě o vzácnější kus. Jednak jde o vyšší konfiguraci s 8GB úložištěm, ale hlavně jde o původní kus, u kterého je na prodejní krabičce vyobrazený iPhone pouze se 12 ikonami na ploše. Tu Apple používal víceméně jen u prvních kusů vyrobených hlavně ještě před startem prodeje iPhonu. Na těchto kusech běžel také původní systém iPhone OS 1.

Nová aktualizace, nová prodejní krabička

Telefon přišel do prodeje dne 29. června 2007, jehož 15. výročí jsme nedávno slavili. Ovšem už v srpnu, o pár týdnů později, tehdy Apple představil iTunes pro iPhone, který se na přístroj dostal s aktualizací iPhone OS 1.1, což pak mělo za následek i změnu krabičky. Od té doby byl iPhone na prodejním balení vyobrazen se 13 ikonami.

Všechny tyto detaily přidávají v očích sběratelů přístrojům na hodnotě, což možná i vysvětluje jejich ceny. První iPod se před několika dny vydražil za 25 tisíc dolarů (cca 620 tisíc Kč). V případě prvního Apple iPhonu zájemci cenu vytáhli ještě výše až na 35 414 dolarů (cca 900 tisíc korun). Pokud tedy náhodou vlastníte nějaký kus staršího Apple zařízení, možná vás překvapí, jakou může mít hodnotu. Pokud bude v zachovalém stavu a ještě počkáte, možná z vás časem může udělat i milionáře.

Jak Steve Jobs v roce 2007 představil první iPhone:

Zdroj: RRAuction