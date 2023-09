Máte iPhone a nechcete se vzdát ručně psaných poznámek? Užitečný doplněk na záda obsahuje i výsuvné pero

Záda telefonů bývají často zcela nevyužita. Jistě, najdeme zde fotoaparáty, jinak je však zadní kryt bez většího užitku. Jenže právě to chce změnit příslušenství Side Note. Jedná se o doplněk kompatibilní s MagSafe, který přicvaknete na záda iPhonu. Pouzdro pojme až 40 listů pro ručně psané poznámky, k němuž magneticky přicvaknete skládací propisku. Pokud jste zvyklí dělat si ručně psané poznámky, stačí vám vzít si telefon, a máte jistotu, že máte po ruce psací potřeby i papír.

Pouzdro je vyrobené z hliníku a kryje jej kožený flip. Z boku je přicvaknuté výsuvné pero, které má vyměnitelnou náplň. Protože je zadní strana magnetická, můžete Side Note odcvaknout z iPhonu a magneticky připevnit tam, kam potřebujete. Na první pohled vypadají poznámky na zádech iPhonu skvěle, jenže, člověk by čekal, že je bude možné nějakou cestou „dostat“ i do iPhonu. Podle zástupců projektu se připravuje aplikace, která by poznámky uložila do iPhonu. A to zřejmě jejich prostým ofocením, popř. převodem napsaných textů do elektronické podoby.



Side Note je doplněk na záda iPhonů kompatibilní s MagSafe. Obsahuje malé listy papíru pro poznámky a výsuvnou propisku. Výhledově se počítá s aplikací, která by ručně psané a kreslné poznámky „uložila“ i do iPhonu

Na zádech iPhonu bychom si samozřejmě mohli představit podobnou krabičku s e-ink displejem, do kterého byste si psali poznámky stylusem, jenže příslušenství Side Note cílí na ty, kteří nedají dopustit na běžný papír. I taková čtečka elektronických knih je skvělá záležitost, jenže, „papír je papír“. A potenciálních zájemců o Side Note je celá spousta, protože se na celý projekt vybralo za jeden měsíc už přes 1,2 milionu korun.

Side Note startuje na částce 74 dolarů (cca 1 600 Kč), a k prvním zájemcům se totoho příslušenství dostane v březnu příštího roku. K dostání bude v černé a zelené barevné variantě.

Představení doplňku Side Note pro iPhony:

I tentokrát se jedná pouze o tip na zajímavý produkt z Kickstarteru, který prozatím nemáme osobně vyzkoušený. Jakékoliv dotazy k produktu tak směřujte přímo na webové stránky kampaně.