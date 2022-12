Máte nový smartphone? Toto jsou první kroky, které je třeba udělat hned po rozbalení

Typicky na boku telefonu najdete zamykací a současně i zapínací tlačítko, které spustí telefon a pustí vás k úvodnímu nastavení . Na vložení SIM karty ještě raději počkejte, smartphony využívají už při úvodním nastavení internet, a pokud byste vložení karty uspěchaly, mohlo by vám to z předplacené karty či z tarifu ukousnout zcela zbytečné výdaje. Postup aktivace telefonu se liší podle operačního systému. Buď se jedná o iOS (Apple) nebo o Android.

Zkontrolujte si obsah krabice telefonu, co vše nabízí. Hledejte zejména nabíječku (pokud chybí, je nutné ji dokoupit) či doplňkový poloprůhledný kryt, který můžete rovnou nacvaknout na záda telefonu. Občas je na displeji přímo od výroby umístěná i ochranná fólie. Jindy je trvalý, jindy je dočasná. Pokud víte, že se k telefonu zřejmě nebudete chovat dvakrát šetrně, fólii si na displeji nechejte a po Vánocích zainvestujte do pořádného ochranného skla či do pouzdra, které váš telefon alespoň částečně ochrání. Prvním krokem by mělo být nabití telefonu doplna. Nebuďte překvapení, když baterie nebude úplně vybitá. Z výroby jsou baterie telefonů vždy alespoň částečně nabité.

Připomeneme důležité první kroky, napovíme, co si v telefonu nastavit, jak jej chránit a upozorníme na to, co byste při jeho používání neměli zapomenout. Článek je určen pro běžné uživatele, kteří mění stávající tlačítkový telefon za modernější „dotykáč“ s Androidem či zůstávají u stejné platformy, ale budou využívat novější či modernější telefonu. Samozřejmě se neomezíme jen na Android, ale ukážeme si i absolutní základy v systému iOS.

Myslete na hesla, která si snadno zapamatujete, v nejhorším případě si je někam napište a pečlivě schovejte . To ostatně platí i pro heslo Gmailu, které spousta začátečníků prakticky hned po prvním zadání zapomíná. Výrobci vám budou chtít podsouvat spoustu doplňkových služeb, aplikací a režimů, které můžete s díky odmítnout. Nic vám nebrání si tyto aplikace a služby nainstalovat do telefonu až tehdy, jakmile se vám smartphone dostane „více pod kůži“.

Zámek obrazovky má za úkol ochránit dotykový displej před nechtěným stisknutím v kapse. Druhý úkol je zamezit přístupu do telefonu nechtěným osobám. Dovnitř se dostane jen ten, kdo zná heslo, PIN, nebo správný grafický obrazec, který se prstem nakreslí do matice bodů. Vybavenější přístroje mají i čtečku otisků prstů, která je typicky na zádech, na boku nebo v displeji. Alternativně lze telefon odemykat i obličeje, v obou těchto případech však musíte mít i záložní metodu zabezpečení.

Jakmile máte hotovo, je třeba do telefonu přidat účet Google . Pokud už používáte služby od Googlu, stačí jen přihlášení. Pokud účet nemáte, jednoduše si vytvoříte nový. Má spoustu výhod, např. můžete stahovat aplikace či využívat sdílení cloudové úložiště. Právě do něj se např. automaticky synchronizují vaše kontakty, takže o ně ani při ztrátě telefonu nepřijdete. Při tvorbě nového účtu je třeba být kreativní, jednoduché názvy a jména bývají rozebraná. Přidáním číslic se tedy zřejmě nevyhnete.

Pokud se jedná o Android , je třeba na první obrazovce vybrat jazyk, ve kterém na vás bude telefon mluvit. U spousty telefonů hledejte „češtinu“ nelogicky až na konci seznamu, nikoliv za písmenem C. V dalším kroku přeskočte vložení SIM karty (to můžete udělat kdykoliv později), a připojte telefon k Wi-Fi síti. Pokud v dosahu nemáte žádnou síť, mohou vám osoby, které vám pomáhají se spuštěním telefonu, vytvořit dočasnou síť ze svého smartphonu.

Je to iPhone

Pokud se na vás na krabici usmívá logo Applu, máte iPhone se systémem iOS. Začínáme opět delším stisknutím bočního tlačítka, kde se na vás zobrazí úvodní pozdrav. Přes obrazovku je třeba přejet prstem směrem nahoru. Pokud dřívější iPhone nemáte, a tak na další obrazovce zvolte tlačítko Nastavit ručně, v opačném případě je nastavení nového iPhonu velmi triviální.



U iPhonů budete potřebovat přihlášení (či vytvoření nového) účtu Apple ID

I tentokrát bude třeba iPhone připojit k Wi-Fi síti, ani tentokrát SIM kartu do telefonu ještě nevkládejte. iPhone vás následně vyzývá k nastavení Face ID (sken obličeje) či Touch ID (otisk prstu), popř. k vytvoření kódu pro odemykání zařízení Stejně jako u Androidu můžete zámek displeje ponechat bez ochrany, a např. ji iPhonu přidat až později.

V dalším kroku můžete do iPhonu přenést data ze starého telefonu, tj. z iPhonu nebo Androidu. Pokud jste přecházeli z hloupého telefonu, zvolte možnost Nepřenášet aplikace a data.

Nedílnou součástí přihlašovacího procesu je přihlášení pod účtem Apple ID. Právě díky němu budete moci používat cloudové úložiště, obchod s aplikace a spousty dalších služeb. Je třeba se přihlásit pod účtem Apple ID, pokud jej ještě nemáte, můžete si jej vytvořit. Připravte se na to, že budete potřebovat i přístup ke svému e-mailu (např. z počítače), protože přihlášení je dvoufaktorové. To znamená, že je do iPhonu nutné zadat kód, který vám dorazil do e-mailové schránky.

V dalších krocích můžete nastavit další funkce, jako např. hlasového asistenta Siri, upravit velikost textu a ikon na ploše či další funkce. Spousta z nich je pro začátečníky zbytečná, takže rozhodně neaktivujte to, co nechápete, nebo zatím nehodláte používat. Na aktivaci těchto funkcí bude v budoucnu dost času.

Co se SIM kartou a kontakty ze starého telefonu? Čtěte na dalším listu

[---]

Co se dělat se SIM kartou a s kontakty?

Jakmile vás průvodce nastavením upozorní na to, že máte hotovo, nastala ta pravá chvíle k vložení SIM karty. Pokud přecházíte z tlačítkového telefonu, je velká šance, že vám na SIMce zůstaly všechny kontakty, u některých telefonů však bude nutné kontakty nahrát na SIM kartu. Poproste někoho zkušenějšího, kdo se v telefonech vyzná, aby vám s tímto krokem pomohl. Pokud by kontaktů bylo hodně, než kolik se na kartu vejde, bylo by nutné jejich ruční přepisování z telefonu do telefonu. Ano, je to otrava, ale alespoň si v kontaktech uděláte pořádek a začnete u smartphonu s „čistým štítem“.



MiniSIM (nahoře), která je často u starých tlačítkových telefonů. MicroSIM (vlevo) byl jen přechodný krok k nanoSIM (vpravo)

SIM karty prodělaly v posledním desetiletí výrazný přerod. Z klasické miniSIM se stala microSIM a posléze nanoSIM. Všechny nové telefony mají třetí zmiňovanou velikost, a proto se může stát, že vám stávající karta do nového telefonu nepasuje. Na to existuje jediné řešení, zajděte na pobočku operátora a poproste jej o výměnu SIM karty za novou. Jako důvod výměny uveďte pořízení nového telefonu. Pokud vás operátor nechce ztratit jako zákazníka (jako že nechce), tak vám kartu bez problémů vymění za novou. Zeptejte se však na pobočce na možné přehrání kontaktů, abyste o ně nepřišli.



SIM karty v podobě nano častokrát vkládáte do zasouvacích šuplíčků. A zde vám pomůže přibalený špendlík

V nové podobě SIM karet si z plastového držáku vyloupněte kartu nejmenší velikosti. Tu zasunete do telefonu, typicky v oblasti baterie nebo do šuplíčku, k jehož vytažení slouží přiložený špendlík. Dvakrát si však zkontrolujte, abyste špendlík nevložili do zdířky mikrofonu, neměl by to sice nějak vadit (rozměry obou otvorů jsou rozdílné), i tak se však mějte na pozoru.

Po zasunutí SIM dovnitř telefonu je třeba zadat PIN kód, který najdete na obalu ke kartě od vašeho operátora, popř. jste si jej již dříve změnili a pamatujete si jej. Od této chvíle můžete s novým smartphonem volat, psát textovky, být na příjmu, a příp. brouzdat na internetu a dělat spoustu dalších zajímavých činností.

Příští list prozradí, jak nastavit vyzvánění, oznámení a další funkce