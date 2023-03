Máte pocit, že vás telefon poslouchá, a podle toho zobrazuje reklamy? Podle NordVPN to není náhoda

Bavíte se s kamarádem o novém autě a máte telefon na blízku? Asi se vám bude zdát podezřelé to, že vám za pár hodin začnou v aplikacích telefonu vyskakovat reklamy s nabídkami nových vozidel. A nebo sledujete televizní reklamu a její „pokračování“ se záhy objeví na mobilu. Nejste v tom sami, podobné zkušenosti má spousta dalších uživatelů. Podle vývojářů aplikace NordVPN je tzv. „odposlouchávání" uživatelů běžnou praxí, jenže potichu na pozadí, aby uživatel nic nepoznal.

Zhruba polovina Američanů a Britů, která se účastnila průzkumu společnosti NordVPN, zpozorovala v telefonech reklamy na to, o čem se uživatelé bavili či viděli v televizi. Podle mnohých nás telefony poslouchají, a podle toho poskytují třeba relevantní reklamy. Toto trackování navíc funguje u více zařízení zároveň, což pomáhá skládat váš zájmový profil. Možná byste se sami divili, kolik toho o vás Google ví. Z toho, co vyhledáváte sestavuje, vaše zájmové okruhy určené pro vyhledávání nebo doporučování zpráv daného tématu. Jenže poslech okolí, to je velmi netransparentní přístup, u něhož existuje velké bezpečnostní riziko.



Podle toho, co vyhledáváte, si Google přidává do vašeho profilu jakési karty „zájmů“. Mimo to ví Google váš věk, vzdělání nebo třeba to, zda bydlíte v nájmu nebo máte rodinu. Své detaily můžete najít po přihlášení zde

Žádný z výrobců nikdy nepotvrdí, že by telefon poslouchal to, o čem se bavíte, důkazy přesto hovoří o opaku. Jak to, že telefon najednou začne doporučovat reklamy nového zaměření, a třeba jen pár hodin o tom, co jste se o tomto tématu bavili s manželkou? Telefon by nové téma mohl zjistit třeba z vyhledávání, jenže, co když jste dané téma nikde v telefonu ani v připojených zařízeních nehledali, resp. nezadávali na klávesnici ani nediktovali hlasem?

Proto aplikace požadují přístup k mikrofonu

Metod odposlouchávání je hned několik, např. cookies, sledovací pixely nebo tzv. fingerprinting, v rámci něhož aplikací získávají data o prohlížeči a systémové konfigurace v podobě jakéhosi unikátního digitálního „otisku“. Zřejmě nejhorší sledovací technikou jsou ale tzv. ultrazvukové majáky. Např. při sledování televize může reklama obsahovat zvuky s frekvencí přes 18 kHz, které lidské ucho neslyší.

Ovšem tablet nebo telefon ano, a může to být pro něj jasný signál k tomu, aby vám na telefonu začaly vyskakovat patřičné cílené reklamy. Ano, přesně proto spousta aplikací požaduje oprávnění pro přístup k mikrofonu, i když jej ze své podstaty zdánlivě vůbec nepotřebují...



Nejjednodušší cestou je u nainstalovaných aplikací omezit oprávnění pro přístup k mikrofonu. K čemu potřebují mikrofon Google Mapy, aplikace Propojit s Windows nebo hudební přehrávač

Konkrétně v Androidu už několik generací existují ukazatele toho, že je danou aplikací právě využíván fotoaparát, reproduktor nebo právě mikrofon. Jenže je také třeba, abyste aplikaci udělili oprávnění k mikrofonu, jinak nemůže zvuky z okolí zaznamenávat. Mnozí uživatelé však aplikacím udělují všechna možná oprávnění automaticky. Otázkou je ale i samotné chování systému, pokud by systém Android „interně“ nahrával zvuky, zřejmě byste ikonku v notifikační liště neviděli. Jak jinak si vysvětlit, že vám ve výpisu Objevit od Googlu svítí články na témata, o který jste se nedávno jen krátce pobavili s přáteli?

A jaké jsou vaše zkušenosti? Také vám přijde, že některé aplikace z telefonu snad musí slyšet to, co mluvíte? Máte pro to nějaké důkazy nebo vám přijde odposlouchávání systémem Android za účelem cílených reklam přitažené za vlasy? Podělte se o váš komentář v diskusi pod článkem.

Zdroj: NordVPN