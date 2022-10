Material You i pro nejlevnější smartphony. Přichází Android 13 Go Edition

Stalo se už takovou tradicí, že Google krátce po představení nové verze Androidu a jejího uvedení do vlastních telefonů Pixel, uvede i odlehčenou verzi systému s přívlastkem Go Edition. Tato platforma je určena pro nejlevnější smartphony se základní hardwarovou výbavu, zejména s omezenou pamětí RAM a vnitřním úložištěm, kde by „plnokrevný“ Android běžel jen ztěžka a zákazník by určitě nedostával takový zážitek, jaký si Google představuje.

Z tohoto důvodu vzniká už pátá generace Go edice, tentokrát Android 13 (Go Edition). Kromě jiného získají telefony postavené na novém odlehčeném systému přímé aktualizace na úrovni Google Play. Update celého systému by byl příliš náročný na úložiště, jednotlivé části se proto budou aktualizovat postupně. Výhoda je to i pro výrobce, který se nemusí o aktualizace starat (automaticky se předpokládá, že nad Androidem Go nebude nikdo dělat nějaké vlastní nadstavby).



Android 13 Go Edition se vizuálně velmi přiblížil plnokrevnému Androidu. Vzhled Material You vznikl v roce 2021 pro tehdy uváděný Android 12

Nejviditelnější novinkou Androidu 13 Go je grafické prostředí Material You, které dosud bylo určeno výhradně „dospělým“ verzím systému. Umožňuje si v telefonu nastavit mimo jiné vlastní barevné schéma například na základě zvolené tapety nebo fotografie. Přibyla i známá funkce z velkého Androidu – Google Discover pro personalizovaný obsah, nebo oprávnění pro jednotlivá upozornění systému, jazykové předvolby aplikací a další.

Mohlo by se zdát, že Android Go je jen nějakou okrajovou odnoží systému, které není třeba věnovat velkou pozornost, ale Google náhledem do svých statistik dokazuje opak. V současnosti používá některou ze čtyř dosavadních verzí Androidu Go měsíčně 250 milionů aktivních zařízení po celém světě. První smartphony s verzí Android 13 Go Edition se na trhu objeví v příštím roce.