Matný displej Nxtpaper v mobilu TCL zase o kus lepší. Třetí generace má vyšší jas a lepší podání barev

Značka TCL se na trhu už několik let snaží prorazit s unikátními displeji typu Nxtpaper. V Česku nabízí telefony s druhou generací displeje, která už vylepšila dříve nedostatečnou odezvu. Třetí generace displeje, který nám značka TCL ukázala u finálního produktu, pak konečně zvyšujee maximální jas displeje a přináší kvalitnější barevné podání. Displej tak i nadále zůstává příjemně matný a bez odlesků okolních objektů, navíc je ještě šetrnější vůči očím. A to je u mobilních displejů stále velký unikát.



Toto je nový generace displeje od TCL – Nxtpaper 3.0. Mezi největší změny patří lepší filtr modré, reálnější barevné odstíny a vyšší jas

Technologie Nxtpaper 3.0 v první řadě filtruje modré světlu o 61 %, a přitom zachovává ostrý obraz, hluboký kontrast a živé barvy. TCL využívá displejovou technologii CPL (Circularly Polarized Light), která při běžném osvětlení simuluje povrch stránky knihy. Displeje nové generace se mohou pyšnit i vyšší obnovovací frekvencí a také DC dimmingem pro nižší jas displeje. RGB snímač telefonu navíc umožní displeje adaptivně upravovat teplotu barev, takže má být příjemný na čtení v různých světelných podmínkách. Ještě, když je ve výbavě samostatný režim s nízkým kontrastem pro čtení komiksů a černobílý režim á-la čtečka knih.

Největší výhody displeje Nxtpaper 3.0:

Nová generace displeje Nxtpaper se dostane do Evropy ve druhé polovině letošního roku, my jsme si mohli displej poprvé vyzkoušet u modelu TCL 50 XL Nxtpaper 5G, který se primárně nabízí v USA. Jedná se o telefon se 6,78" Nxtpaper 3.0 displejem, který má 120Hz obnovovací frekvenci. Telefon má na svém těle dva reproduktory, dva foťáky (32 + 50 Mpx), a přísun energie u něj zajišťuje 5 010 mAh akumulátor. Na 6GB RAM navazuje 128GB úložiště a v telefonu běží Android 14. Před uvedením do Evropy se však mohou jeho specifikace ještě lehce změnit.

Čtyři základní modely řady TCL 50

Čekání na telefony s novou generací displejů vyplní základní čtveřice telefonů, které jsou určené do rukou nenáročných uživatelů. TCL 50 5G nabídne 6,6" 90Hz HD+ displej, 5 100mAh baterii a 4GB RAM se 128GB úložištěm. Smartphone se bude prodávat za 3 999 Kč, a to od druhého čtvrtletí.



Zadní strana telefonů TCL 50 5G a TCL 50 SE

TCL 50 SE na úhlopříčce 6,8" vykresluje matici Full HD+, telefon má 12GB RAM, 256GB úložiště a 5 010mAh baterii, kterou dobijete 33 Watty. Oba zmiňované telefony jsou Googlem certifikovány v programu AER (Android Enterprise Reommended), jako zařízení doporučená do pracovního prostředí. Do prodeje se dostane ve 2. čtvrtletí za 3 999 Kč.



Zadní strana TCL 505 a TCL 501

TCL 505 se dostává se specifikacemi ještě níže. 6,75" displej má rozlišení HD+ a 90Hz obnovovací frekvenci, a ještě mu zůstávají stereo reproduktory. Při pohledu na cenu 2 699 Kč však nemůžete očekávat žádný vysoký výkon. Ostatně TCL se k procesoru, RAM a úložiště neuvádí žádné další podrobnosti. TCL 501 je pak absolutní základ s 6" displejem, osmijádrovým procesorem, paměťovou konfigurací 2 + 32 GB a 3 000mAh baterií. Telefon bude stát jen 1 699 Kč, a do prodeje se dostane, stejně jako ostatní novinky od TCL, v průběhu druhého čtvrtletí.