Max je konkurent WhatsAppu se zabudovaným sledováním. Od září bude v Rusku povinně ve všech telefonech

Ruská vláda oznámila, že od 1. září musí být u všech telefonů a tabletů prodávaných v Rusku povinně předinstalována aplikace Max. Jedná se o státem podporovaného konkurenta aplikace WhatsApp, který má propojení i na různé vládní služby. Aplikace umožňuje, podobně jako čínský WeChat, zasílání zpráv, emoji, fotek, souborů, peněz a uskutečňování videohovorů, v budoucnu má sloužit i pro rezervaci ubytování. V oficiálním vyjádření se doslova uvádí: „Max bude sloužit jako multifunkční služba pro výměnu informací, která bude nabízet zabezpečené zasílání zpráv a pohodlné digitální služby od vlády i od firem.“
Max vypadá podle screenshotů jako vizuální kopie Messengeru a aplikace WhatsApp. Pro registraci aplikace potřebujete výlučně ruské nebo běloruské telefonní číslo
Samotná aplikace nahradí dosavadní aplikaci VK Messenger (vývojář aplikace je stejný), která byla na seznamu povinně předinstalovaných aplikací od roku 2023. Povinnost využívat ruský software v telefonech, počítačích a tabletech však platí už od roku 2021. Nová aplikace přichází v době, kdy ruské regulační úřady částečně omezují fungování globálních komunikačních služeb WhatsApp a Telegram. Oficiálně proto, že tyto platformy „nesdílejí informace s orgány činnými v trestním řízení v případech podvodů a terorismu“. Obě aplikace však využívají end-to-end šifrování, které u aplikace Max podle jednoho ze zdrojů chybí.
Snaha o větší kontrolu internetu
WhatsApp, který má v Rusku zhruba 97,3 milionu uživatelů, reaguje v tom smyslu, že Moskva chce v Rusku zcela cíleně blokovat bezpečnou komunikaci. Telegram s 90,8 miliony uživatelů, za nímž stojí francouzsko-ruský programátor a podnikatel Pavel Durov, kontruje tím, že aktivně bojuje proti zneužívání své sítě k nekalým účelům. První případ zneužití však už eviduje i nová síť Max, a to je přitom stále v testovací fázi. Aktuálně je aplikace nainstalována na 18 milionech telefonů, od září se uživatelská základna začne rozrůstat daleko rychleji.
Kritici upozorňují, že aplikace může sloužit ke sledování uživatelů, což je problematické zejména kvůli její povinné předinstalaci a absenci šifrování. Vláda se však brání argumentem, že aplikace Max vyžaduje méně oprávnění než zmíněné konkurenční aplikace. Při srovnání informací na Google Play však u Maxu svítí třeba větší množství shromažďovaných dat, nejen pro funkce aplikace, ale i pro účely „analýz“. Max oproti WhatsApp shromažďuje navíc třeba fotky a videa, soubory a dokumenty, nahrávky hlasu či zprávy.
Od 1. září navíc musí být v iPhonech předinstalován aplikační obchod RuStore, který je už delší dobu předinstalován u všech Androidů prodávaných v Rusku. Tyto změny jsou součástí snah Ruska o větší kontrolu nad provozem na internetu. V Rusku je navíc už delší dobu zakázán Facebook, Instagram a síť X.