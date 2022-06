Mějte aktualizace Apple Watch pod kontrolou. Automatické updaty nemusí být vždy žádoucí

Aktualizace jsou pro mnohé uživatele nutné zlo. Všechna zařízení je ale žádoucí aktualizovat a dopřát tak systému bezpečnostní záplaty nebo nové funkce. Obecně toto pravidlo platí i pro chytré hodinky, ale existují i případy, kdy automatické stahování nového softwaru není vhodné.



Aktualizace systému hodinek, ale i aplikací najdete v nastavení.

Starší modely hodinek mohou aktualizace na pozadí velmi zpomalit. Sníží se rychlost hodinek, ale také výdrž baterie. V takovém případě je naopak dobré automatické aktualizace deaktivovat a spolehnout se na manuální řešení, kdy si uživatel aktualizuje, co potřebuje, až ve chvíli, kdy se mu to hodí.

Udělejte si v aktualizacích jasno

Nastavení je velmi jednoduché, a to jak v případě aktualizace aplikací, tak v případě aktualizace systému. V prvním případě stačí přejít do aplikace Watch, kde najdete kolonku App Store. V ní pak máte jednak možnost zapnutí automatických aktualizací, ale rovnou zde budete moci i automaticky stahovat aplikace, které máte na jiném zařízení.



Aktualizace lze dnes spravovat přímo z hodinek v Nastavení

Podobným případem je i samotná aktualizace systému, zavítejte do aplikace Watch a do sekce Obecné, kde uvidíte přímo podsekci Aktualizace softwaru. V ní můžete aktualizace povolit, přičemž u nových hodinek bude už asi defaultně povolená, případně je zakázat, pokud si chcete stahování řídit sami. Pro automatické aktualizace je podmínkou to, že hodinky musí být připojené na nabíječce a v dosahu iPhonu připojeného k Wi-Fi.

Od novějších verzí systému je výhodou, že oboje nastavení navolíte přímo z hodinek Apple Watch. Najdete jej v aplikaci Nastavení v hodinkách v sekci Aktualizace softwaru - Automatické aktualizace. U Aplikací v nastavení hodinek hledejte opět App Store a možnost Automatických aktualizací.

