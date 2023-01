Měl to být čerstvý vítr ve světě mobilních procesorů. Jak rychle se JLQ objevil, tak rychle upadl v zapomnění

Dominantními producenty mobilních čipsetů jsou firmy Qualcomm a Mediatek, které následuje Samsung. S větším odstupem následují čipsety Unisoc, u nichž musíte hodně přimhouřit oči a současně nesmíte čekat prakticky žádný vyšší výkon. Jenže málokdo ví, že se v mobilním světě chtěla před půlrokem výrazněji prosadit i čipsetová firma JLQ.

Vloni v červnu se na trh dostal levný Poco C40, který překvapil zejména použitým čipsetem. Konkrétně se jednalo o procesor JR510 od čínské firmy JLQ Technology. Mnozí této firmě predikovali rychlý start, podobně jako tomu bylo dříve u Mediateku či u značky Spreadtrum, která se přetransformovala do dnešních Unisoců. Jenže, po půl roce vypadá snažení firmy JLQ spíše jako výstřel do tmy, protože jsme se od té doby nedočkali žádných dalších čipsetů či alespoň rozšíření tohoto čipsetu do dalších smartphonů.



Jediný mobilní čipset čínské firmy JLQ - JR510

Samotný JR510 přitom papírově nevypadá až tak špatně, byť je jasné, že se bavíme o čipsetu pro úplně ty nejlevnější Androidy. Čipset je vyráběn 11nm FinFET procesem, který překonává archaické Mediateky, které najdete v čínských „no-name“ telefonech z Aliexpressu. Jeho součástí je osm procesorových jader Cortex-A55 a grafický adaptér Mali-G52.

Čipset si poradí až s LTE Cat4 či se zpracováním obrazových dat až z 25Mpx snímače. Alternativně může čipset obsluhovat až třífoťákovou sestavu (13 + 13 + 5 Mpx). Videa čipset natočí maximálně v rozlišení Full HD s 60 fps, displej může mít maximální rozlišení Full HD+. Čipset podporuje až 6GB paměti LPDDR4x a trvalá úložiště typu eMMC5.1 a UFS 2.1. Akcelerátor umělé inteligence má výkon až 1,23 TOPS, čipset podporuje Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, FM rádio a lokalizační služby.

V Antutu tento čipset získává zhruba 130 tisíc bodů, takž se nelze bavit o nějakém závratném výkonu. Do Poco C40 se dostal určitě jen proto, že byl čipset dostatečně levný na výrobu. Firma JLQ jej však viděla jako odrazový můstek, přičemž výhledově chtěla nabídnout i čipsety s podporou 5G. Jenže, mít čipset po šesti měsících jen v jednom ultralevném telefonu, to rozhodně nevypadá na nějaký skvělý výsledek. Je tak velmi pravděpodobné, že JLQ jen vystřelilo do tmy, a že žádný další čipset do své sbírky už nepřidá.

Zdroj: JLQ