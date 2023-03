Měla velké ambice, zatím se však neprosadila. K čemu je mobilní rozšířená realita?

Vize stará několik let předpovídala mobilní rozšířené realitě, stejně jako té virtuální, velké plány. Pokud by se představy z dřívějších let měly vyplnit, už dnes bychom na svět nahlíželi výhradně přes hledáček fotoaparátu svého smartphonu. Jenže realita je tak trochu jinde. Rozšířená realita má ve smartphonech jen mizivé uplatnění, a když už ji některá aplikace podporuje, je to často jen na ukázku, popř. se jedná o volitelnou funkci, kterou si uživatelé často rychle vypnou. Co se skrývá pod označením „Rozšířená realita“ Rozšířenou realitou (anglicky „Augumented reality“, zkráceně „AR“) nazývá řešení, které do reálného světa okolo vás (typicky na mapových podkladech nebo do hledáčku fotoaparátu) dosazuje virtuální objekty. Velký důraz je kladen na co největší autentičnost, takže na smartphonech existují řešení, které se starají o to, aby byly dosazené 2D či 3D objekty co nejvíce realistické a také měly rozměry, které se co nejvíce blíží skutečnosti. Největší mobilní operační systémy, tedy Android a iOS, nabízí vývojářům API pro zobrazení rozšířené reality v mobilu. Jedná se o balíky ARKit a ARCore. Jaké je však využití těchto API v praxi, a můžeme vůbec mobilní rozšířenou realitu označit jako užitečný doplněk k běžným funkcím smartphonů a nositelného příslušenství, nebo se spíše jedná o funkčnost, která v praxi není moc využívaná ani nevyhledávaná? Vývoj AR her přenechá jiným. Niantic piluje platformu Lightship a navrch přidá sociální modul Campfire Jenže, software není všechno. iPhony a iPady mají důležitý prostorový snímač Lidar v základní výbavě, u Androidů podobná komponenta chybí. A to celému ekosystému AR obsahu velmi škodí. K čemu všemu tedy můžete v mobilu využít rozšířenou realitu, a má to vůbec smysl? Mobilní hry v rozšířené realitě Hlavním trendem, který měl rozšířenou realitu v mobilu táhnout kupředu, byly (a možná ještě stále jsou) mobilní hry. První z mnoha, která se na trendu rozšířená reality svezla, byl Pokémon Go. Tím odstartoval trend her, které hrajete ve skutečném světě, a to na mapových podkladech, přičemž okolo vás se generují herní objekty. A je prakticky úplně jedno, zda se jedná o pokémony, nebo o nestvůry ze zaklínače, draky z Draconius Go, dinosaury z Jurrasic World Alive, kartičky se zdroji z Osadníků nebo o foundables z Harryho Pottera. Mimo draků, pokémonů a dinosaurů však všechny zmiňované hry už na mobilech nenajdete.

Lov pokémonů, které „nerozlišíte od reálného světa“, v tomto případě rozhodně neplatí Samotná nadstavba pro rozšířenou realitu je i her často jen volitelná. Pokud si ji aktivujete, musíte telefonem mířit na rovný povrch, následně se zobrazí herní objekt a až poté s ním můžete interagovat. V praxi to dost zdržuje, takže většina hráčů stejně AR deaktivuje, nebo alespoň zvolí základní formu, kdy je objekt vsazen do reálného světa bez souřadnic x, y a z. A tomu také často (ne)odpovídá jeho velikost. AR her pro smartphony je dnes celá spousta, ale žádná z nich se neprosadila tak výrazně, že by se jednalo o hru, kterou „musí mít každý“. Tomuto ideálu byl nejblíže Pokémon Go, ale jen ve svých začátcích. Ve skutečném světě si zobrazíte dinosaury, házíte do basketbalového koše, hrajete ping-pong, skládáte kostky, hrajete kulečník... většinou se tedy jedná o jednoduché hříčky, které ukážete přátelům a pak zapomenete, že je máte v telefonu nainstalované.

Ani lov dinosaurů v rozšířené realitě nevypadá dvakrát poutavě... V čem hledat příčinu nezdaru? Když hrajete v rozšířené realitě, objekty se vám zobrazují v hledáčku fotoaparátu. A při hraní hýbete s telefonem a zachycená scéna okolí je často rozmazaná. V rozšířené realitě je také někdy problém najít správnou lokaci objektů, nehledě na to, že se na vás kolemjdoucí budou při hraní dívat jako na blázny. S podobnými problémy se již dříve potýkala mobilní virtuální realita, a podívejte se, kde je jí dnes konec...

Umění v rozšířené realitě Rozšířená realita má také slušné aplikační využití, většinou se však jedná o „jednotvárné“ aplikace, které do reálného světa promítnou několik virtuálních objektů. V obýváku jste si tak už dříve mohli zobrazit olympijské sportovce nebo třeba divoká zvířata s autentickým zvukem. Vypadá to efektně, ale po pěti zkušebních AR scénách to zřejmě vzdáte. Na ukázku je to zajímavé, z hlediska dlouhodobého používání však nepříliš atraktivní.

Tygr v rozšířené realitě? To není nic neobvyklého V rozšířené realitě se můžete podívat i na umělecká díla. Pokud nechcete nebo nemůžete navštívit světová muzea a vychutnat si umění „v reálu“, lze si nechat umělecká díla zobrazit u sebe doma v obýváku. Při první ukázce budete žasnout, každá další však nepřinese nic nového navíc. To stejné platí i o virtuální návštěvě muzejních exponátů. Prohlédnete si dva, tři, ale skutečnou návštěvu muzea to jen tak nenahradí. Po olympijských sportovcích jsou na řadě divoká zvířata. Zobrazte si je i vy ve svém obýváku Nehledě na to, že aplikace pro virtuální prohlídku uměleckých děl často narážejí na zcela zbytečné překážky. Z Google Play si stáhnete první dvě nabízené aplikace, první nenaběhne vůbec a druhá vás informuje o nutnosti poslední verze služeb Google Play pro Rozšířenou Realitu, jinak nenaběhne. Jenže, v telefonu máte poslední verzi, takže se neustále točíte v kruhu. Ani tento segment se v dohledné době zřejmě vůbec nikam neposune

Nábytek, návrh střechy, make-up... I přesto však mezi aplikacemi najdeme několik titulů, které v rozšířené realitě přeci jenom vyčnívají. Při výběru nábytku v IKEA si můžete vyzkoušet, zda se stůl nebo křeslo vejde do vašeho obývacího pokoje, a pokud ano, hned uvidíte, jak by to mohlo v reálu vypadat. Obdobné aplikace fungují i u různých dalších prodejců nábytku, a často si „zkoušené“ zboží můžete přímo z aplikace hned objednat. Aplikace Ikea Place však není univerzální, na Androidu dlouhodobě chybí, u jiných aplikací zase můžete narazit na regionální nedostupnost.

Jak by vypadal makeup v rozšířené realitě? Já pro to rozhodně nejsem cílovka, ale ženám by se mohla aplikace hodit V rozšířené realitě si můžete vyzkoušet různé make-upy, virtuálně se obléci (resp. „vyzkoušet“ oblečení před nákupem) nebo použitím rozšířené reality kreslit. Předloha se vám promítá na papír, čímž je zajištěno, že podoba finálního díla bude mít velmi blízko originálu. V rozšířené realitě můžete třeba měřit, ovšem přesnost rozhodně nebude na desetiny milimetru. Můžete také plánovat místnosti ve svém virtuálním domě či bytě, které můžete i rovnou „procházet“. A nebo se přes mobil podíváte, jak by vašemu domu slušela nová střecha. Stranou však nezůstávají ani různé filtry, 3D objekty nebo dekorace, které, více či méně, úspěšně zapadnou do reálného světa. A nebo se můžete podívat na oblohu, a rozšířená realita vám řekne, do kterého souhvězdí daná hvězda patří.

Rozšířená realita vám v noci prozradí, na jaké hvězdy a souhvězdí se právě díváte Ovšem, ani u aplikací neplatí, že by se jednalo o tituly, které musíte mít. Aplikace tohoto druhu je třeba aktivně vyhledat a počítat s tím, že si rozšířená realita, tu a tam, vybere slabší chvilku, a nezobrazí objekty tak, jak potřebujete a chcete. Navíc se nevyplatí ani zkoušet naslepo, protože většina AR aplikací po vás hned požaduje vytvoření účtu či přihlášení přes Facebook a hned si vás „zkasíruje“. A pokud se zapomenete odhlásit z prémiového předplatného, hned budete třeba o patnáct set chudší. A to jen v případě jedné aplikace!

Překlady a rozšířená realita na webu Rozšířená realita přijde vhod i při překladech textů. Jednoduše namíříte telefonem na menu v restauraci nebo třeba na billboard, a telefon vám texty přeloží v reálném čase. A přímo v hledáčku. Pokud si objekt vyfotíte, dostanete díky modulu Google Lens, fotku reálného světa s přidanými daty, tedy s překladem.

Překladač od Googlu zobrazuje nově přeložené texty v rozšířené realitě. Na místě, kde je uveden zápis ve zdrojovém jazyce Streamovací služby, např. Disney+, začínají taktéž experimentovat s rozšířenou realitou, byť zatím pouze v omezené míře a pouze v zahraničí. Cílem je vtáhnout diváka více do děje, a to prostřednictvím mobilní aplikace.

Obyvák se může stát doplňkem se sledovanému filmu, musíte se ale na svět okolo sebe dívat přes kamerku smartphonu nebo tabletu To je ostatně cílem i webové rozšířené reality Lightship VPS, která funguje přímo na webových stránkách. AR je tak daleko dostupnější, jenže už je zase přímo spojená jen s konkrétním místem. Obchody však třeba tento přístup mohou využít pro nalákání potenciálních zákazníků. Ukázka řešení Lightship VPS:

Navigace v rozšířené realitě Dalšíí využití rozšířené reality skrývá mobilní aplikace, kterou řada z vás používá každý den. Zřejmě málokdo tuší, že v pěší navigaci přes Google Mapy můžete využít tzv. Live View, který vám ukáže přesné místo, kam se hledat, v hledáčku fotoaparátu.

V rozšířené realitě funguje i pěší navigace, kolik uživatelů však tuto funkci zná nebo ji dokonce aktivně využívá? Ještě před spuštěním funkce však Google varuje, abyste vnímali okolní prostředí a nevyužívali živý náhled tehdy, když to zrovna nepotřebujete. Navigace podle 2D mapy je podle Googlu daleko bezpečnější. Funguje to překvapivě skvěle, stačí jen telefon překlopit do vertikální polohy, a hned víte, kterým směrem se vydat, pokud telefon vrátíte do horizontální podoby, vrátíte se zpět na klasický 2D náhled mapy. Jaké procento uživatelů však o této funkcí ví, nebo ji dokonce aktivně používá? Tipneme si, že naprosté minimum...