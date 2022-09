Ultralevný Redmi A1 osekal už tak dost osekaný Redmi 9A. Místo MIUI má ale čistý Android Go

Xiaomi experimentovalo s telefony, v nichž běžel čistý Android, již v roce 2017. Vzpomínáme si na model Xiaomi Mi A1, který dostal dvě nástupnické generace, a pak se po něm slehla zem. Možná i proto, že řada telefonů měla velké sliby, ovšem v praxi jsme se jich nedočkali. Telefony měly diskutabilní hardware a pomalé či problematické aktualizace softwaru. Po letech však chce do podobných vod vkročit dceřiná značka Redmi, a to prostřednictvím modelu Redmi A1, který se v těchto dnech dostal i do Česka.

Ve své podstatě se jedná o ještě ořezaný základní Redmi 9A, u něhož došlo ke zhoršení v oblasti fotoaparátů a procesoru. Na druhou stranu se však dostáváme k atraktivní ceně doplněné čistým Androidem 12 Go. Má tento telefon šanci na úspěch?



Na zádech telefonu čekají dva fotoaparáty. Hlavní 8Mpx snímač doplní VGA kamerka

Celoplastová novinka dostala do výbavy 6,52" IPS LCD displej s rozlišením 1 600 × 720 bodů a 60Hz obnovovací frekvencí. Plastová záda mají texturu umělé kůže, a najdete na ní dva fotoaparáty. Hlavní 8Mpx foťák doplňuje VGA kamerka pro určení hloubky ostrosti. Selfie je pětimegapixelová. V telefonu překvapí přítomnost 5 000mAh baterie, kterou však budete dobíjet maximálně 10 Watty přes zastaralý microUSB konektor. Redmi A1 je k dispozici ve třech barevných provedeních (černá, modrá, zelená), a to s úpravou P2i Coating proti vlhkosti.

Výkon zajišťuje nejníže postavený čipset od Mediateku, Helio A22, který je doplněn jen 2GB operační pamětí typu LPDDR4X. A to je na potřeby MIUI žalostně málo, protože běží v telefonu ořezaný Android 12 Go. Přídavky od Redmi mají být pouze kosmetické. Úložiště zastaralého typu eMMC 5.1 má kapacitu 32 GB, pomůžete si však ještě microSD kartami. Do výbavy se dostala ještě podpora 4G, Bluetooth 5.0 či sluchátkový jack.

Minimální výbava, minimální cena

Redmi A1 je určen do rukou jen těm nejméně náročným uživatelům. Hlavním lákadlem telefonu je tak bezesporu koncová cena, která činí sympatických 2 490 Kč. Musíte však počítat s tím, že i s lehce náročnějšími úlohami se tento telefon pořádně zapotí.

Představení Redmi A1: