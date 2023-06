Měření krevního tlaku bude dostupnější než kdy dřív. K telefonu připevníte klip, který stojí pár korun

Na univerzitě v americkém San Diegu vznikl miniaturní klip, který využívá fotoaparát smartphonu a přisvětlovací diodu ke změření krevního tlaku. Výroba klipu stojí necelou dvacetikorunu, pokud by se začal vyrábět hromadně, byla by jeho výrobní cena ještě nižší.

Výzkumníci se opírají o nízkou cenu komponent proto, že se díky tomu může stát měření krevního tlaku dostupnější, než kdy dříve. Třeba u těch, kteří si sofistikovaná zařízení nemohou pořídit, popř. u seniorů nebo u těhotných, které mají hypertenzi. Uživatelé nebudou potřebovat žádné cenově nákladné zařízení, společně s klipem budou potřebovat telefon s fotoaparátem a přisvětlovací diodou, což dnes platí úplně o každém smartphonu.



Potřebný klip je vytištěný na 3D tiskárně, podpůrná aplikace je zdarma. Pro měření krevního tlaku vám v budoucnu bude stačit jen telefon s fotoaparátem a přisvětlovací diodou

Cena klipu, který vznikl 3D tiskem, je tak nevýznamná, že by jej mohli lékaři v budoucnu svým pacientům dávat zdarma. A to pro domácí kontroly krevného tlaku. K tomu bude ještě potřeba speciální aplikace, kterou si uživatelé stáhnou z Google Play a App Storu. Na celém řešení je důležité i to, že před měření není nutné klip nijak kalibrovat. A jak probíhá měření? Když uživatel „zmáčkne“ displej, rozsvítí se přisvětlovací dioda, která osvětlí prst.

Přes miniaturní dírku se obraz prstu, tj. červený kruh, promítá na fotoaparát, a čím více uživatel tlačí prst na displej, tím je tento kruh větší, resp. získaná data přesnější. Algoritmus následně podle jasové složky kruhu vyhodnotí data a převede je na odpovídající hodnoty systolického a diastolického tlaku. Úvodní studie se zúčastnilo 24 dobrovolníků, jejichž měření byla srovnatelná s manžetovými měřidly. Prototyp byl navržen pro použití s jedním konkrétním modelem telefonu, ale neměl by být problém adaptovat klip i pro jiné druhý telefonů. Problém je zejména odlišný tvar fotomodulů a rozdílná vzdálenost hlavního snímače a přisvětlovací diody.

Zdroj: ucsd