Měření spánku hodinkami není pro každého. Někdy díky nim „zaberete“ později a budíte se, což ovlivní skóre

Výrobci chytrých hodinek nás v posledních letech nevědomky tlačí k tomu, abychom s nimi i spali. Primárně kvůli detekci spánku, z níž vzejde základní skóre, které vám prozradí, jak kvalitně jste danou noc spali. Spánkové informace jsou natolik komplexní, že je využívají i různé další funkce a režimy vycházející ze spánku, např. odhady, kolik energie máte na daný den. Jenže spaní s hodinkami na zápěstí rozhodně není pro každého.



Spaní s hodinkami je pro mě většinou „nutné zlo“. Chci si měřit kvalitu spánku, ale ne za cenu rozptylování a špatného usínání

Když testuji hodinky, musím ověřit i to, jak detailně měří spánek. A to je pro mě někdy doslova očistec. Určitě existují uživatelé, kteří mají hodinky celý den na zápěstí a sundají je jen při nabíjení, pak jsou ale tací, kteří s ničím na zápěstí prakticky nemohou spát. A do této kategorie se řadím i já.

Důležité detaily spánku

Detaily spánku jsou pro mě důležitou metrikou, která mi napoví, jak jsem si v noci odpočinul, a můžu si se spánkem dát do souvislosti i různé další záležitosti daného dne, např. vysoký stres, vynechání čtení knihy před spaním, alkohol, pozdní usnutí apod. Jenže když mám hodinky, je to něco jako „syndrom bílého pláště". Už jen díky jejich nasazení špatně usínám a nevědomky se tak okrádám o dobré spánkové skóre, které ovlivňuje řadu dalších parametrů, jež chytré hodinky sledují. Zkoušel jsem velké a těžké hodinky, lehčí kompaktnější modely i fitness náramky, ale v mém případě je cokoliv na zápěstí problém.



Dokázali jste se s chytrými hodinkami dostat na bájnou 100% kvalitu spánku? V mém případě jsem se přes 95 % přehoupl jedině s chytrým prstenem

Problém však vidím i ve spolehlivosti hodinek při měření spánku. V posteli se za noc častokrát obracím, a díky tomu ani hodinky nemají přesný kontakt se zápěstím. Ráno se pak divím, že třeba u okysličení krve přes noc mám extrémní poklesy, byť mám ověřeno, že s dýcháním nemám žádný problém. Existuje určitě celá řada uživatelů, kteří spí s hodinkami, optimalizují časy jejich nabíjení, aby se nestalo, že mají hodinky ve spánku vybitou baterii (když ulehnete, rozhodně nechcete běžet k nabíječce), a ocení ranní buzení na zápěstí, ranní přehled a ocenění za spánek, ještě než vylezou z postele.

Osobně mě hodně překvapil chytrý prsten, který mi ukázal, jak moc se nošením hodinek „okrádám" o velmi vysoká spánková skóre. Spím úplně stejně, jako když jsem měřil spánek hodinkami, chodím si lehnout stále ve stejný čas, ale místo skóre 70–85 jsem často nad 90 až 95 procenty. Pokud jsou data naměřená hodinkami vaším denním chlebem, tento rozdíl může hodně ovlivnit vaše „skóre připravenosti" na daný den.

Detekce spánkové apnoe

Hodinkám však nemohu upřít diagnostickou stránku, konkrétně třeba detekci spánkové apnoe. V ní má aktuálně náskok Apple, který už od října loňského roku tuto detekci poskytuje i v Česku. Konkurence, např. Samsung, stále čeká na potřebná povolení v Evropě, byť americký úřad FDA funkci posvětil již v únoru loňského roku.



Detekce spánkové Apnoe v Česku funguje u Apple Watch, konkurenční Samsung dosud čeká na schválení svého řešení v Evropě

Čím více hodinek nabídne detekci spánkové apnoe, tím lépe, protože se odhaduje, že u spousty uživatelů není diagnostikována, a tedy ani léčena včas. A na zapůjčení měřicích hodinek v ordinacích (nejen) praktických lékařů je mnohdy pořadník, a na řadu můžete přijít až za několik měsíců. Pokud by hodinky stabilně plnily i tuto diagnostickou funkci, byl bych ochoten překousnout určité (dočasné) nepohodlí. Je třeba ale dodat, že už teď mohou hodinky třeba upozornit na blížící se nemoc nebo na abnormální tepovou frekvenci.

Za současného stavu však, minimálně v měření spánku, musím vyzdvihnout chytrý prsten. Při spánku nevadí, tedy až na doby, kdy se proberete a vidíte kolem sebe výrazné červené a zelené měřicí diody. I ty mě však rozptylují daleko méně než chytré hodinky, a s prstenem spím daleko lépe, než s hodinkami. Máte to podobně?

Dokážete spát s chytrými hodinkami nebo náramkem celou noc, nebo je večer sundáváte, popř. nabíjíte? Podělte se o váš komentář v diskusi pod článkem.