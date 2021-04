Měřící profesionál. Stylový náramek Fitbit Luxe změří okysličení krve i vaši teplotu

Krátce po včerejším úniku došlo k oficiální premiéře chytrého náramku Fitbit Luxe. Stylový doplněk, který výrobce označuje jako „Fitness & Welness tracker“ bude šikovným doplňkem na zápěstí, který se postará o monitoring vašich cvičení, změří kvalitu spánku, zjistí vaši úroveň stresu (a pomůže vám se jej zbavit dechovými cvičeními), změří srdeční tep (včetně jeho variability alias HRV), okysličení krve, tělesnou teplotu a samozřejmě bude počítat i ušlé kroky a evidovat spálené kalorie. Měřící výbava je jednoznačně na špičkové úrovni.

Náramek je osazen 0,76" AMOLED displejem s rozlišením 206 × 124 pixelů, jemnost panelu je tedy dostatečných 326 ppi. Displej je dotykový, žádné další ovladače na Fitbit Luxe nenajdete. Tělo náramku je vyrobeno z lesklé oceli, a to v bílé, černé nebo růžové. Díky odolnosti 5ATM jej můžete vzít i do bazénu. Do útrob se dostala baterie o neznámé kapacitě, která má udržet náramek „při životě“ až pět dní na jedno nabití. Řemínky s klasickým zapínáním jsou silikonové, snadno je vyměníte za jiné.

K chytrému náramku přísluší mobilní aplikace, ve které můžete vidět výstupy ze všech měření. Okysličení krve a měření tělesné teploty má náramek podporovat brzy po svém uvedení na trh, zbývající základní parametry půjdou změřit hned po vybalení z krabice. Novým standardem pro měření aktivit nebude denní ušlý počet kroků, ale funkce „Minuty v aktivní zóně“, tj. čas, kdy máte vyšší tepovou frekvenci. Denní cíl je v základu stanoven na 150 minut.

Náramek také poskytuje přístup k funkci „Zdravotní metrika“, v níž eviduje vyšší úroveň stresu, zjištěnou nadměrnou únavu nebo potenciální příznaky nemoci. A to vše za pomoci naměřených dat. Při zakoupení náramku navíc dostanete zdarma půlroční přístup k funkci Fitbit Premium, která nabídne hlubší analýzu naměřených dat. Ke snadnému párování s telefonem poslouží funkce Google Fast Pair, GPS se do náramku nedostala. K záznamu trasy tak budete muset využít lokalizační údaje z propojeného telefonu.

Představení stylového náramku Fitbit Luxe:

Chytrý náramek FItbit Luxe lze již ode dnešního dne předobjednat na stránkách Fitbit.com. U vybraných českých a slovenských prodejců bude náramek dostupný v průběhu jara za doporučenou cenu 149,95 EUR, což dělá při současném kurzu zhruba 3 900 Kč. K náramku půjdou samostatně dokoupit stylové řemínky od firmy Gorjana, pásky z kůže Horween, nerezové oceli nebo z textilu.