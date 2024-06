Měsíc po startu služby Najdi moje zařízení. Síť nepracuje tak, jak by měla, na vině je defaultní nastavení

Google byl při startu nové podoby služby Find My Device až příliš opatrný. Navíc se ukazuje, že když dá Google na výběr několik možnosti, uživatelé službu raději vypnou, než aby si museli vybírat. Řeč je o volbě pro offline vyhledávání zařízení, ve které dává na výběr Google hned čtyři možnosti. Než aby si uživatelé prostudovali, co je smyslem každé z nich (vysvětlení mohou být značně komplikovaná), raději funkci rovnou vypínají.



Nastavení offline vyhledávání ve služby Find My Device od Googlu je zbytečně složité. Než aby uživatelé pochopili smysl všech položek, to funkci raději vypnou. Na Androidu lze navíc využívat funkci Find My Device a offline vyhledávání vypnout, v iOS jsou obě funkce přímo propojené, a jedna bez druhé nemůže být zapnutá

Služba defaultně offline vyhledávání aktivuje se stupněm „Se sítí pouze v oblastech s vysokým provozem“, jenže pro funkční celosvětovou síť je nutná ruční aktivace režimu „Se sítí ve všech oblastech“. A to je velký rozdíl oproti Applu, který službu Find My zapíná automaticky při nastavení iCloudu, resp. přirazení Apple účtu. Navíc zde není žádná citlivost, funkce je, buď aktivní, a nebo není. Navíc si můžete zapnout zámek aktivace nebo aktivovat režim ztráty. Apple nastavení nijak zbytečně nekomplikuje, u Googlu platí pravý opak.

Offline vyhledávání je u Applu povinnost

U Androidů navíc musíte přepínače hledat pod položkou offline vyhledávání, která je uživatelům na první pohled skryta. Do této podsekce se proklikne málokdo. Navíc chybí jakákoliv motivace k tomu, aby se uživatelé zapojili do celosvětové sítě. Funkci Find My Device můžete na Androidu používat, i když nejste ochotni přispívat do celosvětové sítě. U Applu buď službu Find My využíváte (a přispíváte k offline vyhledávání) a nebo nechcete pomoci s dohledáním cizích zařízení, ale v tom případě se vám Find My deaktivuje.

Jenže právě tento přístup stojí za tím, aby mohla celosvětová vyhledávací sít obstojně fungovat. U Googlu to zatím na nic zásadního nevypadá. Ještě když k tomu připočteme zpoždění aktivace služby u některých uživatelů. Zatímco nám dorazila notifikace o zprovoznění služby před měsícem, existují uživatelé, kteří na e-mail stále čekají. Inu, méně je někdy více.

Zdroj: Androidcentral