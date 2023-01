Messenger rozšiřuje koncové šifrování na tajné chaty. Navrch přidává vylepšenou personalizaci a bubliny

Mobilní aplikace Messenger se dočkala rozšíření, které navazují na loňské informace o globálním zavedení koncového šifrování. Aktuální novinky se týkají postupného testování a rozšiřování koncového šifrování na tzv. tajné chaty, v rámci kterých se konverzace nikam neukládá. Jenže právě tyto chaty mohou působit dost fádně, protože až dosud se v nich zobrazovaly modré či šedé bubliny na bílém pozadí. Meta však nabízí nové možnosti personalizace.

Uživatelé budou moci v tajných konverzacích nastavit přezdívky, schémata chatu, vlastní emoji, reakce a skupinové fotografie. V rámci utajených konverzací budou nově fungovat náhledy webových odkazů a také informace o vašem aktuálním stavu. Ostatní účastnici se tak dozví, zda je aktuálně dobrý čas na to, aby vám zavolali. Pokud však nechcete zveřejňovat svůj stav, je možné tuto funkci deaktivovat.



Messenger dostal nové možnosti personalizace pro tajné konverzace, koncové šifrování by se mělo brzy rozšířit i na další druhy chatů

I pro tajné chaty bude na Androidech platit, že si můžete nechat v prostředí zobrazit tzv. bubliny s obrázkem vašeho kontaktu. Bubliny se zobrazí ve chvíli, kdy vám do tajného chatu dorazí nová zpráva. Ano, i přesto, že Messenger ani Meta nemohou číst ani ukládat obsah vašich zpráv, není to žádná zábrana pro to, aby vám telefon nedal vědět o nové zprávě. Utajené chaty jsou omezené na daná zařízení, takže se mohou objevit jen na smartphonu nebo počítači, který má šifrované spojení.

Co se týká defaultního koncového šifrování v konverzacích, Meta prozradila, že na této funkci pracuje „celá řada odborníků“, a jejich plody práce by měly být vidět v následujících měsících. O tom, že je každý chat čí vlákno nadstandardně zabezpečeno, se dozví všichni účastníci. Případná informační zpráva se ukáže v horní části displeje. V současné době koncové šifrování nepodporují komunitní chaty Facebook skupin, chaty s firmami a profesionálními účty, chaty na Marketplace, a další. A právě to by se v dohledné době mělo změnit k lepšímu.

Zdroj: Facebook