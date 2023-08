Messenger s podporou SMS končí, Google vidí novou šanci. U RCS chatů v aplikaci Zprávy zapne koncové šifrování

Tomu říkáme zajímavé načasování. Jen pár dní poté, co Messenger ohlásil konec podpory SMS zpráv, přišel Google se zajímavým prohlášením. V rámci své aplikace Zprávy, ve které americký gigant vyzvbdihuje zejména podporu standardu RCS (Rich Communication Services), totiž budou všechny konverzace nově zabezpečeny koncovým šifrováním. Pokud si RCS nevypnete, bude se šifrování týkat soukromým i skupinových chatů.

A to je i záminka proto, aby Google novým i stávajícím uživatelům aplikace Zprávy automaticky zapnul RCS. Je však otázka, zda Google RCS opětovně zapne i těm uživatelům, kteří si funkce ručně deaktivovali. Proč by to u některých uživatelů mohl být dobrý nápad, si můžete přečíst zde. Google má dokonce stránky, na kterých můžete u vašeho čísla na dálku deaktivovat RCS. V rámci automatické aktivace RCS mohou někteří uživatelé zaregistrovat vyskakující obrazovku, která bude vyžadovat souhlas s aktualizovanými podmínkami služby.

Google dlouhodobě propaguje RCS a vybízí Apple, aby se k tomuto standardu přidal. Koncové šifrování je tak další bonusem, kterým Google posiluje bezpečnost služby RCS. Ta má ostatně spoustu dalších benefitů ,jako např. posílání fotek a videí ve vysokém rozlišení, detekce psaní na klávesnice u protistrany, automatické doručenky, posílání zpráv přes mobilní sítě a Wi-Fi nebo třeba rychlé opouštění skupin.

Google směřuje tuto RCS kampaň přímo proti Applu:

Zdroj: Google