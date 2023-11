Messengery bereme jako naprostou samozřejmost. Jejich údržba a provoz ale stojí neskutečné peníze

V době, kdy WhatsApp zaváděl povinný souhlas s novými podmínkami používání týkajících se sdílení uživatelských informací, se zřejmě nejvíce dostala do podvědomí alternativní aplikace Signal. Třeba i proto, že ji svého času doporučoval i Elon Musk. Signal patří i mezi desítku alternativních aplikací, kterými můžete nahradit právě WhatsApp. A zatímco existenci různých komunikátorů bereme jako naprostou samozřejmost, vývojáři Signalu uvedli, kolik je vlastně tato nevýdělečná „sranda“ každý rok stojí.



Představení aplikace Signal, která podporuje, stejně jako WhatsApp, koncové šifrování. Jenže je také open source a nesbírá uživatelská data. Aplikace má i řadu dalších funkcí, které jsou zaměřeny na bezpečnost

Společnost Signal na svém blogu uvedla částky, které letos vynaložila na jednotlivé komponenty a služby:

Úložiště: 1,3 mil. dolarů (29 mil. Kč)

1,3 mil. dolarů (29 mil. Kč) Servery: 2,9 mil. dolarů (65 mil. Kč)

2,9 mil. dolarů (65 mil. Kč) Regitrační poplatky: 6 mil. dolarů (135 mil. Kč)

6 mil. dolarů (135 mil. Kč) Šířka pásma: 2,8 mil. dolarů (63 mil. Kč)

2,8 mil. dolarů (63 mil. Kč) Další služby: 700 tisíc dolarů (15,7 mil. Kč)

K listopadu letošního roku to dělá úhrady převyšující 14 milionů dolarů (314 mil. Kč), což je částka naprosto neskutečná. Ještě když připočteme 50 pracovních pozic na full time, díky nimž se letošní zaplacená částka zvýší na 19 milionů USD (426 mil. Kč). Signal přitom funguje jako open-source platforma, která nesdílí uživatelská data. Veškeré financování tak má aplikace od vývojářů, kteří spadají pod označení „nezisková organizace“, zajištěno od sponzorů a dárců, a nikoliv z prodeje uživatelských dat. Jenže, i štědré dary brzy přestanou stačit. Firma očekává, že na roční provoz bude za dva roky potřebovat 50 milionů dolarů, a to už zavání potenciálními existenčními problémy.

Cena za uživatelské soukromí

Uživatelská základna Signalu sice není až tak velká jako třeba u WhatsApp, a tak se dají považovat uváděné ceny jako spíše nízké. U zmiňovaného konkurenta se ukládá daleko větší množství dat, a tak budou částky za údržbu daleko vyšší. Jenže konkurenční aplikace od Mety (Messenger, WhatsApp) jsou už od počátku navržené na sběr dat, jejichž sdílením a prodejem se komunikační aplikace prakticky financuje. Do jaké míry, to odhadovat nelze. Ale říkáme si, že kdyby byly tyto aplikace nějak ztrátové, Meta by je určitě sloučila do jedné.

A to se samozřejmě neděje. Cena za soukromí je totiž hodně vysoká, a platíme ji my všichni bez rozdílu, i když to na výpisu z účtu není vidět...

Zdroj: Signal