Město ukradených iPhonů. V čínském Šen-čenu končí telefony s logem nakousnutého jablka z celého světa

V Evropě v hojném počtu operují gangy, které se specializují na krádeže iPhonů. V ulicích velkých měst a za bílého dne. Maskovaní cyklisté přijedou na elektrokole, vytrhnou z ruky telefon, a za pár vteřin jsou pryč. Nejproblematičtější je tato situace v Londýně, kde je každé čtyři minuty ukraden jeden telefon. Jak si všímá deník The Times, v Číně se začíná Šen-čenu přezdívat „město ukradených telefonů“. Právě zde, kde se iPhony ve velkém vyrábí, totiž končí i velká část odcizených iPhonů.



Find My je důkazem, že kradené iPhony ve velkém míří do Číny k rozebrání nebo k dalšími prodeji. Pokud plánujete cestu např. do Londýna, dejte pozor na krádeže za bílého dne. Situace je zde skutečně extrémní

Gangy operují kvůli vysoké poptávce iPhonů z druhé ruky, a tak můžete, nejen v ulicích Londýna, přijít o telefon i za bílého dne. Zloději následně odcizené telefony odesílají do čínského Šen-čenu, kde se dá prodat prakticky cokoliv. Primárně však zloději cílí na prodej funkčního iPhonu. Ten je však často uzamknutý díky Face ID, a tak se zloději uchylují k výhružkám. Chtějí po vás, abyste vymazali propojení iPhonu a vašeho Apple ID. A to umožní zlodějům iPhone obnovit do továrního nastavení a prodat jej dále.

Pokud by se podobná situace přihodila i vám, podle expertů byste neměli podléhat výhružkám. Pokud už se k iPhonu nemáte jak dostat (Find My hlásí, že je v Číně), aktivujte u něj co nejdříve režim ztráty. Aby zloději z telefonu něco měli, budou jej muset rozebrat na náhradní díly. A to stojí čas i peníze. Nejčastěji z kradených iPhonů mizí displej a baterie, u poničených zařízení se alespoň získávají vzácné kovy – zlato, stříbro, měď a hliník.

Výhružky s jediným cílem

V režimu ztráty můžete na iPhonu nechat záložní telefonní číslo, na něhož se může nálezce obrátit. Tato čísla jsou však využívána k vyhrožování, třeba ve stylu „vím, kde bydlíš, přijdu si pro tebe“ nebo se ozývá zdánlivě nový uživatel telefonu „Mám v iPhonu přístup k tvým fotkám, kontaktům e-mailům i platebním kartám. Dávám ti to vědět, protože se chystám iPhone nabídnout včetně tvých osobních údajů na černém trhu“.

Experti radí, abyste se zloději nevyjednávali a současně nepanikařili. Pokud iPhonu nastavíte příznak „odcizený, uzamkne se. Možnost platit i heslo k telefonu se zneplatní, takže mají zloději problém zařízení nějak dále využít. Chování zlodějů se čas od čas mění, někdy telefon končí na domácím trhu, kde se je zloději snaží co nejrychleji prodat, jindy se na vybraných adresách čeká, až bude telefonů „dostatek“, a poté se posílají přes celý svět, mimo Číny třeba na Filipíny nebo do Dubaje.

