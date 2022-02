Meta přemýšlí nad dalšími hodinkami. Mají mít vyjímatelný displej a dvě kamery

O hodinkách od společnosti Meta (bývalého Facebooku) se spekuluje už delší dobu. Vidět jsme mohli již koncept kulatých hodinek s integrovanou kamerkou, které by mohly sloužit jako doplněk k jeho brýlím Ray-Ban Stories. Již v době úniků o hodinkách se ale šuškalo o tom, že Meta přemýšlí nad více konceptech hodinek.

To se nyní potvrzuje nedávno podaným patentem, který tentokrát ukazuje hodinky s obdélníkovým displejem, které mají spíše blíž k Apple Watch. Jak ale návrh od Mety ukazuje, tělo s displejem by mělo být možné otáčet nebo jej dokonce vyjmout, podobně jako to známe například z náramků Mi Band od Xiaomi.

A čeho tím uživatel získá? Přístup ke kamerce, která se nachází ve spodní části hodinek. Bylo by tedy možné s nimi poté fotit podobně jako se smartphonem. Jakmile by je pak uživatel už nepotřeboval, zasadil by tělo hodinek zpátky. Samozřejmostí by opět byla druhá selfie kamerka v displeji určená pro videohovory či vlogování. Hodinky by dokonce mohly mít i funkci duální kamery, kdy by mohly naráz snímat z obou kamer.

Podobu hodinek na základě patentů vytvořili grafici ze servere LetsGoDigital, kteří k nápadu přidali i některé další prvky. Například podobu gumičkového řemínku v barvách Facebooku, díky kterému by bylo možné zařízení kamkoliv pověsit. O tom, zda se podobného zařízení dočkáme, budeme vědět zřejmě již brzy. O představení hodinek se spekuluje na letošní rok, ovšem zda nakonec u Mety vyhraje tento styl konstrukce, to se ještě uvidí.

Facebook od Mety má problémy, klesají mu uživatelé: