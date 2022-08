Meta rozjíždí informační kampaň Moje Místo. Cílem je upozornit na existující nástroje pro ochranu soukromí

Meta, která stojí za sociálními sítěmi Facebook a Instagram, si připravila kampaň určenou mladým uživatelům. Ta probíhá na celoevropské bázi, a v ČR na ní spolupracuje s odborníky projektu E-Bezpečí z Univerzity Palackého v Olomouci. Cílem kampaně není představit nic nového, ale spíše zvýšit povědomí o existujících nástrojích pro zvýšení bezpečnosti a ochrany soukromí na sociálních sítí Facebook a Instagram.

Kampaň prostřednictvím šesti videí upozorňuje na nástroje, na které už uživatelé mnohdy zapomněli, popř. je nikdy aktivně nehledali. Funkce Skrytá slova např. skrývá žádosti o zprávy, které nechcete číst, včetně nevhodných komentářů. Neuvidíte je tak, ani vy, ani vaši sledující. V nastavení sociálních sítí máte plnou kontrolu nad tím, kdo vás může kontaktovat (Kontrola zpráv), navíc si můžete nastavit i denní limity (Daily Limits). Mobilní zařízení vás tak upozorní na přestávku (Take a Break), např. od Instagramu, a doporučí, abyste se věnovali jiným věcem.



Souhrn kampaně Moje Místo, která je zaměřena na mladé uživatele sociálních sítí. U obou sítí je minimální věk stanoven na 13 let, ovšem je pravidlem, že se účet podaří vytvořit i mnohem mladším dětem

V rámci speciálních funkcí si můžete vytvořit skupinu lidí ze svých přátel, s nimiž nechcete sdílet svůj obsah. Ve finále pak můžete nahlížet do shrnutí svých aktivit (Vaše aktivita), a spravovat to, co sdílíte. Nutno říci, že kampaň exaktně neukazuje, kde a co konkrétně nastavit, spíše jen odkazuje je komplexní informace o bezpečnosti, které jsou k dispozici na webu Instagramu a Facebooku.

„Společně chceme chránit uživatele při používání internetových platforem a aplikací, to je důvodem naší spolupráce se společností Meta. Lidé se musí na internetu cítit bezpečně a kampaň „Moje Místo” tomu výrazně napomáhá. Kampaně tohoto typu jsou navíc přínosné nejen pro děti, ale i pro rodiče, kteří je mohou využít k otevření diskuse se svými potomky,” doplňuje Kamil Kopecký, vedoucí projektu E-bezpečí a Centra prevence riskantní virtuální komunikace na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

Jeden z šesti spotů kampaně Moje Místo: