Microsoft chystá obchod s mobilními hrami. Chce si ukousnout kus koláče, který v rukou drží Apple a Google

Microsoft letos v lednu oznámil, že odkupuje herní studio Activison Blizzard, ovšem tato transakce zatím ještě nebyla posvěcena všemi světovými regulátory. Konkrétně britský CMA (Competitions and Market Authority) si chce posvítit na hru Call of Duty, která by se měla být exkluzivně k dispozici jen na Xboxu. Proti tomu protestuje Sony, které má podepsanou dohodu o dostupnosti hry na platformě PlayStation až do roku 2024.

Na pozadí se však rýsuje zajímavá strategie Microsoftu, který chce v prvé řadě připravit vlastní mobilní obchod, aby mohl na smartphonech konkurovat Google Play a App Storu.

Microsoft na své mobilní snahy už dávno zanevřel, v centru dění je pro firmu dlouhodobě, alespoň z mobilního hlediska, vlastní software. Ten najdete na Google Play pod tímto profilem, v němž se skrývá více než 50 aplikací. Americký gigant chce však na mobilní platformy proniknout hlouběji, a to zejména z pohledu mobilních her. Připravuje tak vlastní Xbox Store, který chce konkurovat obchodům zavedených gigantů.



Zjednodušená vizualizace herního světa. Proč chce Microsoft nabídnout na mobilních platformách vlastní obchod z hrami? Protože mu na tomto obřím trhu (hodnota přes 85 miliard dolarů) doslova „utíkají“ peníze...

Microsoft je si vědom, že přetáhnutí konzervativních uživatelů bude dost náročný proces, proto potřebuje lákat na „zvučná jména“. V obchodě tak bude k dispozici Call of Duty: Mobile, Candy Crush Saga, Hearthstone a další známé tituly. Microsoft však bude potřebovat „nahnat“ mobilní hráče na svůj obchod, a tak je možné, že tyto hry z Google Play a App Storu prostě zmizí.

Jenže, zatímco na Androidu je představa alternativního obchodu velmi reálná (na světě jich existují desítky až stovky), AppStore si na platformě iOS drží monopol. V představách Microsoftu tak může žít idea Xbox Storu na iPhonech, její realizace je však za dané konstelace nemožná. Zkoušel to už Epic Store a kompletně pohořel.

Z dokumentace, kterou Microsoft poskytl britskému regulátorovi CMA, vyplývá, že americká firma je v současné době v oblasti mobile gamingu „nepřítomná“, a pokud by se to změnilo, mohla by firma zlepšit kvalitu vývoje, marketing či si stáhnout na výnosy z prodaných her. Za vším je tedy třeba hledat peníze. Jenže regulátor CMA neřeší ani tak mobilní obchod jako oblast herních konzolí, a v konečném důsledku může všem plánovaným aktivitám Microsoftu vyhlásit stopku.

Než by se však případný mobilní obchod od Microsoftu dostal do černých čísel, čeká firmu ještě dlouhá cesta. Google Play a AppStore jsou na světě prakticky od vzniku mobilních platforem, kdy se mobilní obchod Androidu ještě jmenoval Android Market. Microsoft bude muset přesvědčit vývojáře, aby publikovali aplikace na jeho obchod, který bude v začátcích prakticky neznámý. Jenže, vývojářům jde o peníze také, a tak je pro ně logické publikovat na aplikační obchody, které jsou u mobilních platforem předinstalovány. Z toho plyne více stažení, resp. větší šance na in-game nákupy.

V krajním případě by se z Xbox Storu mohla stát platforma, na které by mohli vývojáři nabízet své hry včetně vlastních platebních řešení, z nichž jim potečou další finanční prostředky. A Microsoft? Ten si z transakcí vezme jen malý podíl, rozhodně menší, než je běžně u Google Play (15 až 30 % z nákupu) a App Storu (fixních 30 % alias „daň za internet“). Bude to vývojářům stačit?

