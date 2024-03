Microsoft končí se spouštěním androidových aplikací ve Windows 11. Uživatelé mají rok na nalezení náhrady

Začátek vypadal slibně, funkce měla velký potenciál ale nenaplnila očekávání. Microsoft tak na svém webu oznámil, že funkce Windows Subsystém pro Android ve Windows 11, která slouží ke spouštění Android aplikací na desktopu, skončí. Současně oznámil Amazon konec svého aplikačního obchodu na desktopu, který byl pro službu nutností. Ať už konec vzešel z jedné nebo druhé strany, spolupráce už další pokračování mít nebude. Podpora zanikne 5. března příštího roku, po jejím konci si budete muset zvolit některou z dostupných alternativ.



Microsoft ukončuje Windows Subsystém pro Android. Funkce, která umožnila spouštět Android aplikace a hry (nejen) z Amazon Storu ve Windows 11, skončí 5. března 2025

Služba Windows Subsystém pro Android (WSA) přišla na svět v říjnu roku 2021 jako alternativa pro Bluestacks a podobné Android emulátory. Microsoft si do ní sliboval ještě užší propojení desktopových Windows 11 s platformou Android, která běžela v systémové komponentě využívající technologii Hyper-V. Microsoft však hned v úvodu, jako by o úspěchu WSA nebyl úplně přesvědčen, omezil dostupnost funkce jen na USA. O rok později se přidala i Evropa, jenže Česko mezi vybranými zeměmi chybělo, resp. se čekalo, až v ČR začne svůj aplikační obchod nabízet Amazon. A ten byl zřejmě jednou z největších brzd celého projektu.

Amazon jako slabá náhrada Googlu

Microsoft se totiž hned ze startu spojil právě s touto americkou firmou, přičemž existenci WSA opřel o obchod Amazon Store. Google by mu zřejmě nezpřístupnil licenci na Google Play (ten mezitím vydal své vlastní řešení Hry Google Play pro PC), už to však znamenalo citelný úpadek kvality i počtu aplikací dostupných pro WSA. Restrikce, jak regionální, tak funkční, šlo sice obejít (např. instalovat stažené aplikace z webu), jenže to platilo spíše pro technicky zdatné uživatele. Běžné uživatelské základně chybělo jednoduché řešení na jedno kliknutí, které Microsoft do dnešních dní do počítačů nebyl schopný dostat.

Nativní spouštění Android aplikací ve Windows 11 se rozhodně nestalo masovou záležitostí, a tak není divu, že Microsoft už ve stávající podobě nebude pokračovat dále. Služba Windows Subsystém pro Android oficiálně skončí 5. března 2025. Pokud po tomto datu budete chtít ve Windows spouštět aplikace a hry napsané pro Android, budete se muset vrátit k emulátorům. Mezi nejznámější z nich patří Bluestacks.

Zdroj: Microsoft, Amazon