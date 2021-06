Microsoft Office pro Android nově umí pořizovat hlasové záznamy a přepisovat je na text

Po zavedení tmavého režimu v kancelářském balíku Office pro Android oznámil Microsoft další významnou novinku. Týká se pořizování hlasových záznamů s jejich přepisem do textové podoby v reálném čase.

Novinka najde uplatnění u studentů, novinářů, a dalších profesí, ve kterých je nutné zapisovat mluvené slovo. Pořízené nahrávky i jejich přepisy bude možné dále zpracovávat a sdílet v rámci aplikací Microsoft 365.

Přepis řeči na text

Novou funkci představil programový manažer Sanjay Joshi s tím, že kromě převodu řeči na text nabízí také synchronizované zvýrazňování textu během přehrávání či možnost sdílet obsah exportem do dalších aplikací a služeb.

Předplatitelé služby Microsoft 365 získají navíc několik dalších funkcí. Ve firemním prostředí bude například užitečná schopnost automatického rozpoznávání a označování mluvčích. Ve výsledném textu tak bude snadno rozpoznatelné kdo co řekl.

V tuto chvíli však bohužel musíme zchladit případné předčasné nadšení: funkce je aktuálně dostupná pouze v angličtině, takže s češtinou či slovenštinou máme zatím smůlu. K dispozici je v rámci Office Mobile pro Android verze 16.0.14026.20096 nebo novější s nastaveným jazykem/oblastí na English (United States).

Jak to bude fungovat?

Princip fungování je poměrně jednoduchý: nejprve je nutné v aplikaci Microsoft Office klepnout na tlačítko plus ve spodní části karty Domů (Home). V nabídce Rychlé zachycení (Quick capture) pak stačí zvolit možnost Hlas (Voice).



Microsoft Office pro Android umí pořizovat hlasové záznamy

Aplikace přejde do režimu hlasového záznamníku – stačí tedy mluvit na mikrofon telefonu a MS Office zapíše vše, co jste řekli. Po ukončení nahrávání tlačítkem Hotovo (Done) se záznam se uloží jako nová karta, přičemž pořízené záznamy lze zobrazovat v přehledném seznamu.



Microsoft Office pro Android umí pořizovat hlasové záznamy

Když na kartu klepnete, nahrávka se přehraje a současně se v textu bude zvýrazňovat právě přehrávaná pasáž. Nahrávky lze přejmenovávat, je možné upravovat jejich textový přepis, měnit jméno mluvčího a samozřejmě je možné je i smazat. Nyní nezbývá než doufat, že se v dohledné době dočkáme podpory naší mateřštiny.