Microsoft vylepší propojení mezi Windows PC a iPhony. Nově půjde sdílet i soubory

Microsoft na svém webu oznámil, že začal se sdílením souborů mezi iPhonem a počítači s Windows 10 a Windows 11. Zatímco u Androidů a Windows funguje oboustranná konektivita již delší dobu (Propojení s telefonem nebo Quick Share), u iPhonů až dosud panovalo přesvědčení, že ten, kdo má v kapse iPhone, automaticky používá Mac. A Microsoft dokazuje, že to samozřejmě pravda být nemusí. Na desktopu budete potřebovat aplikaci Propojení s telefonem, v iPhonu si musíte stáhnout aplikaci Link to Windows.



Nečekaná spolupráce je tedy. Mezi Windows a iPhonem můžete pohodlně posílat soubory přes aplikaci Propojení s telefonem

Funkce je v tuto chvíli k dispozici v kanálu Windows Insider, podle Microsoftu však brzy dostupná globálně i běžným uživatelům. Aktuálně tak pro zprovoznění potřebujete iPhone se systémem iOS 16 nebo novějším, aplikaci Propojení s telefonem ve verzi 1.24112.73 či novější a také mobilní aplikaci Phone Link ve verzi 1.24112.89.0 či novější. Pokud iPhone a Windows propojujete poprvé, přímo při úvodním nastavení se vám nabídne možnost přímého sdílení souborů mezi iOS a Windows. Jinak bude možné funkci zapnout pomocí tohoto odkazu.

Z počítače do iPhonu a naopak

Pokud budete chtít z desktopu poslat soubor do iPhonu, učiníte tak přes pravé tlačítko myši, kde vyberete Sdílet, a následně zvolíte, buď „Propojení s telefonem“ nebo „Můj telefon“. V iPhonu analogicky použijete ikonu pro sdílení, a v nově otevřené nabídce zvolíte funkci Link to Windows, a potvrdíte odeslání do počítače s Windows.

Aplikace Phone Link je v systému iOS k dispozici už od loňského roku, a doteď umožňovala přijímat a vytáčet hovory, číst a psát textovky přes iMessage, a přistupovat ke kontaktům nebo k notifikacím z iPhonu přímo ve Windows. Dříve byla aplikace dostupná jen pro uživatele telefonů s Androidem.



Přijatý soubor z iPhonu. Kdo by to byl řekl, že se Apple a Microsoft dokáží domluvit na vzájemné kooperaci Windows a iOS i v oblasti přenosu souborů

Pokud nejste členem kanálu Insider a nechcete čekat na oficiální řešení konektivity, můžete už teď vsadit na alternativu. Tou je aplikace LocalSend, která umožní obousměrné posílání souborů mezi zařízeními různých platforem, třeba právě mezi iPhony a počítači s Windows.

Zdroj: Microsoft