Ministerstvo zkresluje statistiky. Mobilní data v Česku patří pořád k nejdražším v EU

Ministerstvo průmyslu a obchodu vydalo v pátek odpoledne tiskovou zprávu s titulkem „Cena mobilních dat v ČR za poslední dva roky klesla o polovinu“, která staví na analýze finské společnosti Rewheel z dubna letošního roku a je „obohacena“ o několik aktualit z českého mobilního trhu. Načasování, ale i příliš optimistické vyznění zprávy nám přišlo podezřelé, tak jsme se na odkazovanou analýzu podívali podrobněji.

Hned na úvod zprávy ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček konstatuje: „Z letošního mezinárodního srovnání Rewheel vyplývá, že v České republice stojí 1 GB dat méně než například na Slovensku, v Řecku, Portugalsku nebo v Německu.“

Za průměr (a medián) se schová vše

Tím má na mysli následující graf, který zobrazuje mediánovou cenu za 1 GB v 4G/5G tarifech s alespoň 1000 volných minut. Zde skutečně Česko není na úplně nejhorších příčkách – umístilo se zhruba na konci první třetiny nejdražších zemí. Problém je ovšem to, co tato veličina vlastně znamená. Mediánová hodnota ukazuje „váženou zprůměrovanou cenu“, kterou platí imaginární průměrný zákazník.



Mediánová cena za 1 GB. Průměr EU je 26 Kč, Češi platí 40 Kč. Rozdíl 14 Kč na každém jednom spotřebovaném gigabajtu je obrovský | Zdroj: Rewheel

Rewheel hodnotu získává vydělením ceny měsíčního paušálu a povoleného FUP limitu. Při hypotetické ceně paušálu 100 Kč s datovým limitem 10 GB tak vychází průměrná cena za 1 GB na vcelku příjemných 10 Kč. Ovšem ke stejné hodnotě se dostaneme i u paušálu za 1 000 Kč s datovým limitem 100 GB. A zde je ten hlavní problém – zatímco na druhý jmenovaný hypotetický tarif bychom v Česku při troše dobré vůle mohli narazit, ten první (10 GB za 100 Kč) nám operátoři nedají ani omylem.

Zde se tedy ukazuje, jak zavádějící může být průměrování jednotek a že průměrná (nebo i mediánová) cena za 1 GB zdaleka nic nevypovídá o skutečných cenách konkrétních tarifů. Situaci navíc zkreslují neomezené datové tarify, kde se za byť vysokou, ale fixní cenu mohou protočit terabajty dat, a tím se průměrná cena dále snižuje. Umístění Česka až na konci první třetiny nejdražších zemí v tomto konkrétním případě znamená, že v nabídkách operátorů je sice dost tarifů se štědrým datovým objemem (nebo neomezenými daty), ale měsíční paušál je pořád vysoký.

Za hodně peněz málo muziky

Chleba se láme u dalších grafů z citované studie. K nim už Havlíček logicky mlčí, protože Česko je zde jednoznačně mezi nejhoršími zeměmi v EU. Graf nazvaný Maximální počet gigabajtů, které dostanete za 30 eur (cca 760 Kč) v plné nahotě ukazuje, jaká bída u nás panuje. Česko je druhé nejhorší za Řeckem a při daném měřítku os nejde z grafu ani přečíst, kolik malých jednotek zákazník u nás dostane – v době vypracovávání studie (duben 2021) odhadujeme, že to mohly být 4 až 5 GB dat. Přitom 23 jiných sledovaných zemí má za stejnou cenu zcela neomezený datový tarif...



Kolik gigabajtů dat dostanou zákazníci za 30 eur v jednotlivých zemích | Zdroj: Rewheel

Pro objektivitu nutno dodat, že od vypracování studie uplynulo několik měsíců, během kterých operátoři přišli s novou tarifní nabídkou. Ani poměrně výhodný neomezený datový tarif Vodafonu za 599 Kč měsíčně by si ale do tohoto grafu cestu nenašel, protože je zde podmínka rychlostního přenosu alespoň 10 Mbit/s, Vodafone jej omezuje na 2 Mbit/s, a jeho vyšší tarif za 799 Kč už by se sem zase nevešel cenově (stojí o fous víc než požadovaných maximálně 30 eur).

Jde to i za čtvrtinu, ale ne u nás

Třetí graf přináší pohled z opačné strany – tedy Kolik nejméně musím zaplatit, abych měl v tarifu alespoň 1000 volných minut, 100 GB dat a přenosovou rychlost aspoň 100 Mbit/s? Mizérie Česka pokračuje, jen nás tentokrát místo Řecka předstihli sousedé Slováci, jejichž telekomunikační trh je podobně zdeformovaný jako ten náš.



Kolik zaplatí zákazníci v jednotlivých zemích za tarif se 100 GB dat | Zdroj: Rewheel

Některé mimoevropské země jsou na tom sice ještě hůř, zde ale probíhá srovnání hlavně v rámci EU. A z něj vyplývá, že k uvedeným požadovaným jednotkám v modelovém tarifu se mnoho zemí dostane za polovinu, některé dokonce i za čtvrtinu toho, co musí operátorům odvádět Češi a Slováci.

„Jsou i země, které jsou na tom hůř“

Další dva grafy potom jen už dokreslují situaci a ukazují ceny za neomezené datové tarify ve 4G síti a také v 5G síti. Pouze čtyři evropské země zatím (v době vypracovávání studie) neomezené tarify nenabízely. Neomezené tarify v 5G měla zhruba polovina zemí. Také v cenách neomezených datových tarifů jsou Češi a Slováci na špici, dražší už jsou jenom operátoři ve Francii.



Ceny neomezených datových tarifů na ve 4G a 5G sítích | Zdroj: Rewheel

To lepší z těchto grafů nicméně dokáže vyčíst náměstek ministra průmyslu a obchodu pro digitalizaci a inovace Petr Očko: „V evropských srovnáních jsme nyní v kategorii těch zemí, které mají již neomezené tarify standardně na trhu v nabídce, což ještě stále řada států nemá.“ Je to ale spíš jen kouřová clona před tím, že to je právě MPO, které má máslo na hlavě, protože svým politickým zásahem v Radě ČTÚ na začátku roku 2020 a následným příkazem k přepracování podmínek aukce přispělo k tomu, že Česká republika v loňské aukci frekvencí nedokázala přilákat čtvrtého plnohodnotného operátora, jenž by byl ochoten vybudovat vlastní síť.

Předvolební chlácholení

Optimisticky znějící tisková zpráva MPO o klesajících cenách mobilních dat tak rozhodně v reálu neznamená žádné „datové jaro“, jak se nám politici před volbami možná snaží namluvit. Ano, průměrné ceny mobilních dat v čase ve všech zemích klesají a průměrná spotřeba roste, ale pro českého zákazníka, který má k dispozici měsíčně 500 Kč na útratu za mobilní služby, se nic nemění – za tuto částku dostane od operátorů jen symbolický objem několika málo jednotek gigabajtů dat na měsíc.

Zdroj: Studie Rewheel

