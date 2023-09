Místo bankovního účtu bude stačit telefonní číslo. Banky spustí tzv. Platby na kontakt

České banky se mohou naplno pustit do světa tzv. Plateb na kontakt (PNK). Vyplývá to z nových Pravidel platebního systému CERTIS, která s dvouměsíčním předstihem zveřejnila Česká národní banka. A zatímco dosud tyto platby fungovaly jen v testovacím provozu, od 30. října 2023 bude možné jejich ostré nasazení. Banky chtějí platbami PNK eliminovat chyby při zadávání dlouhých čísel bankovních účtů. Stačit vám bude jen vaše telefonní číslo, ovšem ze startu bude mít služba hned několik dalších omezení.

Platby PNK zaštiťuje ČNB, která bude spravovat databázi mobilních čísel navázaných na čísla bankovních účtů. Abyste mohli přijímat platby na své telefonní číslo, bude k tomu nutná registrace, a to ve svém mobilním či internetovém bankovnictví. Pokud však používáte více bankovních účtů, je zřejmé, že své telefonní číslo spárujete jen s jedním z nich. Ale to by neměl být až takový problém, protože ze startu se do systému PNK přihlásilo jen devět českých bank.



Od konce října už v Česku pošlete na účet zadáním telefonního čísla. Ze startu bude Platbu na kontakt podporovat 9 bank v Česku, ale záleží i na tom, jak rychle stihnout službu provázat se svým internetovým bankovnictvím

Pokud vám někdo bude chtít zaslat peníze na účet, bude mu stačit aplikace pro mobilní bankovnictví, která přistupuje k jeho telefonnímu seznamu. Vás si v něm jednoduše vyhledá a vaše telefonní číslo zadá místo čísla účtu. To se přes databázi spáruje s vaším bankovním účtem, a finance vám rázem přistanou na účtu. Tento typ plateb je primárně určen pro okamžité platby (u některých bank bývá placená), mělo by však být možné ji přeměnit i na standardní platbu zdarma. Výhledově by se platby PNK mohly provázat i s dalšími jedinečnými kontaktními informacemi, např. s e-mailovými adresami.

Peněžní limity a zatím ne pro firmy

Banky mohou službu v Česku začít poskytovat od 30. října, bude záležet jen na tom, jak rychle budou mít hotovou implementaci. Tedy provázanost s databází ČNB, do které budou moci banky své klienty registrovat, resp. načítat data o účtech. Samotnou registraci bude možné kdykoliv zrušit nebo patřičně upravit. Pro odesílání peněz přes PNK žádná registrace vyžadována nebude. Pokud číslo v databázi nalezeno nebude, dozvíte se to ještě před uskutečněním platby. Pokud telefonní číslo v databázi naopak bude, zobrazí se jméno a příjmení osoby, které peníze posílate. A to je něco, co v rámci běžných převodů nabízí jen některé banky.

Jenže, jsou tu i některá úskalí. Jednorázový limit těchto plateb stanovila ČNB na 5 tisíc korun (minimum je koruna). Banky mohou maximální částku úhrady přes PNK snížit i pod tento limit, popř. upravit maximální počet transakcí tohoto typu v jednom kalendářním dni. A to i průběžně podle míry využívání této služby. Platby PNK jsou navíc k dispozici jen pro fyzické osoby a pro OSVČ, s právnickými osobami (tj. převážně firmami) se zatím nepočítá. A je tu i další nedostatek, pomocí PNK je možné posílat peníze pouze v rámci České republiky, a samozřejmě pouze v korunách.

V první vlně hodlá PNK podporovat devět bankovních institucí: Air Bank, Česká spořitelna, ČSOB, Fio Banka, Komerční banka, Moneta, Poštovní spořitelna, Reiffeisenbank a UniCredit. Systému PNK se nehodlá účastnit např. mBank, která má už od roku 2014 svůj vlastní systém pro Platbu na telefon, o němž se prakticky neví. Zřejmě proto, že má výrazná omezení (maximálně 3 platby denně, limit 2 000 Kč). Platbu však musí protistrana přijmout odkazem v doručené SMS zprávě, a to do 15 dní.

Alternativa pro QR platby a tajemnou AirBank

Platby PNK se tak mohou pomalu rozběhnout letos na podzim, a to jako přímá konkurence pro stále oblíbenější QR platby. Ovšem, stejně jako v jejich případě, nemohou uživatelé slepě důvěřovat předvyplněným údajům. Oba způsoby plateb celou transakci sice značně zrychlují, ale ověření detailů platby bude i nadále na uživateli.

Vedle PNK, do kterého je mezi dalšími zapojena AirBank, chystá právě tato banka na podzim ještě svůj vlastní způsob okamžitého placení smartphony. Má se jednat o platby „mezi kartou a hotovostí“, které mají snížit poplatky (z celé transakce budou vynechání společnosti vydávající platební karty a majitelé terminálů), a současně nabídnout atraktivnější cenové podmínky pro prodejce, kterým se investice do běžného bezkontaktního platebního terminálu nevyplatí.

Čekáme tedy jednotnou aplikaci pro příjem a odesílání peněz přes NFC, která má v Česku fungovat napříč všemi bankami v ČR. Detaily hodlá AirBank prozradit v průběhu podzimu.

