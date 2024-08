Místo chytrého Asistenta inteligentní Gemini. Vstoupí nejen do Pixelů, ale i do dalších mobilů s Androidem

Hlavním tématem inovací všech velkých mobilních hráčů je v posledních dvou letech umělá inteligence. Google a jeho Gemini je potom tahounem a jedním z mála mobilních výrobců, který dokáže funkce nejen vymyslet a implementovat, ale také demonstrovat jejich smysluplné používání.

Nová generace právě představených Pixelů 9 už bude mít Gemini AI přímo ve své DNA. Jazykový model není překvapivě přímo navázaný na verzi Androidu, protože paradoxně nové Pixely (a tím se Google na keynote tak trochu „zapomněl“ pochlubit) budou startovat ještě s Androidem 14, ale vyvíjí se odděleně, a to i v případě, že je jako Gemini Nano součástí přímo samotného koncového zařízení.



Gemini prorůstá hlouběji do Androidu a tím se stává čím dál užitečnějším

Gemini postupně prorůstá do jádra operačního systému Android, což znamená, že jej postupně budou moci využívat prakticky všichni výrobci smartphonů s Androidem, jejichž zařízení bude splňovat hardwarové požadavky, zejména dostatečně výkonný procesor a dostatek operační paměti. Už teď Google na keynote naznačil, že z velkých výrobců má blízko hlavně k Samsungu a Motorole, na jejichž zařízeních, vedle vlastního Pixelu, prezentoval některá dema.

Hlubší integrace do systému

Jedním z velkých kroků okolo Gemini na mobilních zařízeních (není totiž Gemini jako Gemini, jsou různé vrstvy, nejpokročilejší běží na výkonných serverech, pro málo výkonné mobily je určena zejména vrstva Gemini Nano) je převzetí funkcí Google Asistenta. Ten v mobilech sice paralelně zůstává, ale dá se očekávat, že časem toho Gemini bude zvládat víc a s lepšími výsledky, takže Asistent se zřejmě brzy odebere na „googlí hřbitov“, podobně jako letos začátkem roku chatbot Bard, který už je dnes také součástí Gemini.

S Gemini se na rozdíl od více „strukturovaného“ Google Asistenta snáze dorozumíte, můžete se s ním bavit víc jako s normálním člověkem. Model je multimodální, takže mu můžete předkládat nejen písmena, ale i hlas, obrázky a dokonce i video. Dokáže pochopit váš záměr, sledovat váš myšlenkový pochod a vyřešit relativně složité úkoly. S hlubší integrací do operačního systému Android se Gemini stává ještě schopnějším.

Podívejte se, jak můžete využívat Gemini na mobilu místo Asistenta:

Aby bylo používání přirozenější, dá se nad aplikací, kterou právě používáte, vyvolat tzv. překryvná vrstva Gemini, která pak pracuje s kontextem toho, co „vidí“ v právě otevřeném okně. Můžete se tak například ptát na věci, které se objevují v přehrávaném videu na YouTube. Ještě pohodlnější je pak taková práce na skládacím telefonu typu Fold, kde je jedna část vyhrazena aplikaci a druhá prostředí Gemini. Nadále se vylepšují a rozšiřují i schopnosti generativní umělé inteligence, takže v Gemini si můžete vytvořit obrázek nebo přáníčko a rovnou ho rozeslat mailem nebo přes komunikační aplikace.

Stiskněte boční tlačítko

Aby služeb a funkcí se slovem Gemini v názvu nebylo málo, přichází ještě Gemini Live. To je pro změnu hlasový konverzační robot, se kterým si můžete popovídat o čemkoli, co vás napadne. Můžete se ptát na složité otázky, poradit se o různých tématech, požádat o nápad nebo inspiraci, a nebo si jen tak nechat něco vyprávět. Na výběr je desítka mužských i ženských syntetických hlasů. Gemini Live je zatím k dispozici pouze v angličtině a pouze jako součást placeného přístupu Gemini Advanced.

Velký důraz klade Google na bezpečnost uživatelských dat a soukromí. Tím, že Gemini nahlíží nejen „ven do internetu“, ale zejména do lokálního úložiště zařízení, do vašich přihlášených služeb, adresářů, na disk a podobně, je vysoce žádoucí, aby žádná data nikam neutíkala. Google zdůrazňuje, že veškerá aktivita Gemini probíhá v rámci přístupu „all-in-one“ (vše v jednom), kde nedochází k žádnému předávání informací třetím stranám a pokud je to možné, údaje vůbec neopouští samotné koncové zařízení. Takovým příkladem je například shrnutí telefonického hovoru do psané podoby, která je uložena pouze ve vnitřní paměti mobilu. Pokud už se některá data zpracovávají na cloudu, vždy jde o důvěryhodné servery Googlu s koncovým end-to-end šifrováním.

Gemini od Googlu je toho času nejdostupnější asistent umělé inteligence pro mobilní zařízení – je podporovaný ve 45 jazycích včetně češtiny a Google postupně přidává další. V podobě aplikace lze Gemini nainstalovat prakticky do každého smartphonu včetně iPhonů, verze hlouběji integrovaná do systému je ale dostupná pouze pro Android Pixelům a vybraným smartphonům od Samsungu a Motoroly. Gemini ve formě asistenta se aktivuje stejně jako původní Asistent Google, jehož funkce Gemini postupně kompletně přebere, dlouhým stiskem zapínacího tlačítka telefonu (u Samsungů diagonálním gestem ze spodního rohu telefonu).