Místo dynamického ostrova selfie pod displejem. Apple na projektu pracuje pátým rokem, ale cíl je stále daleko

Samsung dostal do mobilů poddisplejovou selfie v roce 2022, ještě před ním ji do smartphonů nasadilo čínské ZTE, a Xiaomi ji vyzkoušelo u prototypů. Poddisplejovou selfie si patentoval i Google, zatím však její potenciál nevyužil. To ostatně platí i pro Apple, který aktualizoval svůj dřívější patent k poddisplejové selfie. A to poukazuje na to, že americký gigant technologii stále vyvíjí, a chce mít své řešení v maximální možné míře chráněné.



Vlevo schematický nákres aktuálního iPhonu, vpravo budoucí iPhone s poddisplejovou selfie. Apple technologii vyvíjí od roku 2018 a zřejmě s ní stále není úplně spokojený

V patentu je schematicky znázorněna současná podoba iPhonů s výřezem pro selfie, resp. Face ID. Vedle toho můžeme vidět ilustraci, v rámci které je přední kamera schovaná pod displej. Podle popisu v patentu je snímač spíše blíže zadní části displeje, než přední, a jeho součástí by měla být speciální optika a také několik digitálních filtrů, které mají vyrovnat obrazové nedokonalosti a zkreslení obrazu při zobrazování zpoza displeje.

Na projektu pracuje už pátým rokem

Apple už si k poddisplejové selfie celkem podal 20 různých patentů, hlavní dokument od roku 2018 už třikrát aktualizoval. Vypadá to tedy, že Apple postupným tempem pokračuje ve vývoji, ale zřejmě zatím není spokojený s výsledky. Poddisplejová selfie má totiž i za současného stavu u některých telefonů stále velké rezervy. Při focení je znát horší kvalita fotek, kterým musí pomáhat umělá inteligence. Běžné selfie v průstřelu či výřezu jsou na tom kvalitativně o dost lépe.

Podle zdroje by mohl Apple přesto v budoucnu použít podobné řešení jako Samsung. Tedy nabídnout ničím nerušený displej, u něhož bude možné aktivovat selfie kamerku. Jakmile se tak stane, pixely nad selfie se stanou „průhlednými“, aby mohla selfie vidět na váš obličej. U Applu však zřejmě kvalita poddisplejových selfie ještě není natolik přesvědčivá, aby se mohla dostat do komerčně dostupných iPhonů. Applu navíc musí pod displejem stoprocentně fungovat i Face ID, a to je na celé věci zřejmě ten největší oříšek.

Zdroj: Patentlyapple