Místo hlavního foťáku a teleobjektivu jen jeden zdvojený. S vývojem technologie pomáhá Qualcomm i Dxomark

Současné smartphone potřebují pro variabilní focení hned několik fotoaparátů, nová technologie Light Unfolding od společnosti Lumenuity by jejich počet mohla snížit o polovinu. Firma experimentuje s kombinovanými fotoaparáty, které navazují na nejnovější procesorové technologie od Qualcommu. Jedním z partnerů této spolupráce jsou, mimo tohoto polovodičového giganta, i odborníci z fotografické sekce Dxomark.



Současná podoba mobilních fotoaparátů (vlevo) a smartphony s foťáky Light Unfolding. Jeden snímač nahradí dva foťáky při zachování stejné tloušťky telefonu a nebo zůstanou foťáky dva, a tloušťku telefonu se podaří ještě zmenšit

Technologie Light Unfolding v první řadě výrazně zlepšuje přiblížení u současných fotomobilů. A tím, že sloučí hlavní fotoaparát a teleobjektiv do jednoho. Firma tak podle svých slov může do telefonů dostat „DSLR v kapesní velikosti“, což zřejmě nepřinese „revoluci v mobilní fotografii“, jak firma uvádí v tiskovém prohlášení, ale mohla by změnit stávající podobu zadních stran telefonů. Na nich se stále častěji objevují dva až čtyři objektivy, které by mohlo nové řešení omezit na polovinu. A to bez jakéhokoliv zásahu do designu telefonu, přičemž tloušťka telefonu se v některých případech může ještě zmenšit. A to jistě spousta výrobců ráda uslyší, třeba Apple v souvislosti s připravovaným iPhonem 17 Air.

Výrobci nového hybridního foťáku slibují výkonnější optiku v efektivnějším provedení, a zahrnutí přiblížení do hlavního snímače, které doplní čipset od Qualcommu s podpůrnými algoritmy a obrazovými koprocesory. V rámci aktuálních prototypů už existuje fotoaparát „2v1“, který kombinuje hlavní snímač a teleobjektiv s dvojnásobným optickým přiblížením. To však v rámci výřezů a in-sensor zoomu zvládají i fotočipy s vyšším počtem megapixelů. Stropem technologie má být až 30× optické přiblížení, a to by bylo už mnohem zajímavější...

Ukázka technologie Light Unfolding:

K potřebnému dalšímu vývoji získala firma investici ve výši 1,2 milionů dolarů, a pokud půjde vše podle plánu, dostanou se foťáky typu Light Unfolding do smartphonů už v nadcházejících letech. Mimo chytré telefony najdou uplatnění i u dronů a ve světě rozšířené reality.

