Místo jako žádné jiné. Noplace je žádanou kombinací Myspace a Twitteru pro mladou generaci

Aplikace Noplace chce vrátit sociální sítě ke svým počátkům. Aplikace byla uživatelům dostupná už dříve, a to prostřednictvím pozvánek, nově si ji však stáhne kdokoliv. Cíl aplikace je stejný jako u jiných sociálních sítí – spojit se s přáteli a sdílet své koníčky. V praxi vypadá Noplace jako kombinace Myspace a (původního) Twitteru. Lákadlem jsou zejména profilové stránky, které si snadno upravíte dle svých představ.



Vývojáři aplikaci tímto nostalgicky vzpomínají na dávnou historii sítě Myspace, což aktuální Generace Z nemohla zažít. Vývojáři sítě Noplace svým způsobem bují proti uniformitě sociální sítí. Pokud některá z nich něco nového uvede, je jen otázkou času, než to konkurenti okopírují. A zatímco jiné sociální sítě řeší jen –„profilovku“, u Noplace se řeší kompletní vzhled profilové obrazovky. Můžete si do ní přidat tagy pro zájmy a témata, která vás zajímají. Dále pak znamení zvěrokruhu, typ osobností, koníčky, své přezdívky, apod. Navíc může uvést TOP 10 nejlepších přátáel.

Noplace jako taková chce spíše konkurovat sociální síti X. Sdílení informací je pouze textové, a cílem je ale sdílet to, co právě děláte, nikoliv to, co jste dělali dříve. Sdílení fotek a videí však zatím chybí. Konverzační kanály můžete mít se svými přáteli, a nebo je tu globální chat. Soukromé profily v této aplikace nenajdete, uživatelé pod 18 let mají navíc určitou část obsahu omezenou.

Aplikace Noplace je v této chvíli k dispozici pouze na systému iOS, stáhnete si ji bezplatně z App Storu. Verze pro Android zatím chybí.

Zdroj: Thenoplace, techcrunch, App Store