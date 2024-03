Místo Tečky je tu EZKarta. Ukáže očkování a umožní sdílení s lékaři

Na mobily se dostala nová aplikace EZKarta, která má suplovat fyzický papírový očkovací průkaz. Aplikace je dostupná pro Android a iOS, přihlašujete se k ní prostřednictvím Identity občana, a najdete v ní seznam všech povinných a volitelných očkování, které vám, nebo i vašem dětem, byly aplikovány od 1. ledna loňského roku. EZKarta vznikla „z popela“ aplikace Tečka, funkce pro ukládání očkovacích certifikátů v ní nadále zůstává.



EZKarta na úvodní obrazovce ukáže vás, i vaše spřažené osoby (např. děti nebo manžel/ka)

Pokud jste ještě měli v mobilu aplikaci Tečka (v průběhu pandemie evidovala téměř 7 milionů stažení), která byla dlouhou dobu v hibernovaném stavu (přesto stále aktivně používána u 2,3 milionů uživatelů), můžete u ní ve smartphonu nově vidět logo EZ. Aplikace se přetransformovala, na přihlášení se však nic nemění.

Po stažení z App Storu či Google Play se musíte přihlásit prostřednictvím Identity občana. Na výběr máte spoustu možností k přihlášení, já jsem zvolil Bankovní Identitu. Zadal své uživatelské jméno, datum narození, napsal heslo a opsal kód z doručené SMS zprávy. Pak už jen stačilo udělit souhlas s využitím osobních údajů, a registrace byla dokončena.

Na úvodní obrazovce aplikace vidíte své jméno a poté tzv. „spřažené osoby“. Typicky se jedná o děti a také o další osoby (např. manželka), které vám k zobrazení svých dat udělí oprávnění, resp. hodně nevhodně zvolené označení „mandát“. Každá z evidovaných osob má menu rozdělené na dvě položky – COVID-19 a Očkovací průkazka. Po kliknutí na první položku se otevírá původní podoba aplikace Tečka. Teda nabídka, ve které vidíte své poslední očkování proti koronaviru. Druhá položka vám ukáže detail všech posledních provedených očkování.

Nejen vy, ale i děti nebo třeba manžel/ka

Pokud byste zde však hledali historii svých očkování, na která si už vůbec nevzpomínáte, musíme vás vyvézt z omylu. Kvůli „legislativním důvodům“ jsou v aplikace data o provedených očkováních až od 1. ledna loňského roku, přičemž data o očkování proti COVID-19 obsahují kompletní historii. V náhledu tedy vidíte všechny aplikované dávky, u kterých si můžete rozkliknout všechny detaily, např. název očkovací látky, šarži, místo podání, identifikátor očkování a volitelně i poznámku lékaře, který očkování prováděl. To stejné platí i pro „mimocovidová“ očkování.



První modul aplikace, to je vlastně stará Tečka. Ve druhém modulu se očkování proti COVID-19 duplikuje, ale navíc zde máte i další aplikovaná očkování, např. proti chřipce

Z hlavní obrazovky aplikace můžete udělit či přijmout mandát jiné osoby, z náhledu očkovací průkazky můžete vygenerovat PDF a to poslat svému lékaři e-mailem, např. přímo nasdílet s lékařem a nastavit dobu platnosti pro sdílení průkazky (30 minut, 1 hodina, jeden den či jeden týden). Následně lze ke sdílení využít PIN či QR kód zobrazený na displeji smartphonu. EZKarta slibuje i včasná upozornění, např. o nároku na screeningové vyšetření nebo upozornění na zvýšené hygienické riziko.

Do budoucna má aplikace nabídnout přístup k výpisům z centrálních evidencí, mapo poskytovatelů zdravotních služeb, zasílání zpráv lékařů směřovaných na své pacienty, aktuální kapacity ambulancí, správu screeningových programů, sdílení zdravotní dokumentace a rozcestník na jednotlivé webové stránky provozované MZČR.

Využití aplikace je „diskutabilní“

EZKarta však budí rozpaky. Podle jejích odpůrců má stejné funkce jako Portál občana, resp. Portál elektronického zdravotnictví. Další data by do aplikace měly přibývat už jen individuálně na žádost pacienta, a přidávání dat tedy probíhá ručně (se zpožděním 30 dní), a nikoliv automatizovaně. Uživatelé aplikace se navíc nedozví, když do EZkarty přibydou nová data. Zatím to tedy vypadá na to, že informační hodnota této aplikace je hodně diskutabilní. Ještě, když už v lednu bylo jasné, že do ní stát investuje 50 milionů korun...

Pokud jste se neočkovali proti koronaviru, popř. jste neprodělali žádné další očkování, bude aplikace ve vašem případě prázdnou schránkou. Pokud tedy čekáte, že vás aplikace upozorní na doporučení přeočkování proti tetanu (do 60 let věku se doporučuje po 15 – 20 letech od poslední dávky), nebo vám ukáže historii aplikovaných očkování od dětství, můžete čekat dále.