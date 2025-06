Místo užitečných článků jen spam. Jak na smartphonech nastavit zpravodajství, aby neobtěžovalo

Běžnou záležitostí moderní doby jsou oznámení nejnovějšího zpravodajství, která se do milionů telefonů doručují z různých novinových zdrojů prostřednictvím agregátorů Google News a Apple News. Displeje telefonů jsou ideálním „cílem“, protože jsme na princip notifikací za spoustu let zvyklí a přijdou nám zcela přirozené. Přesto se však v poslední době hodně často skloňuje „únava z notifikací“. Poznáte ji podle toho, že se v oznámeních ani nestíháte orientovat a proto je většinou ani nečtete a oznámení záhy vypínáte.



Aktuality a zprávy ze světa mohou rychle zahltit notifikační lištu

V extrémních případech může na telefony denně dorazit až 50 notifikací na zprávy z aktuálního dění ve společnosti a z různých dalších témat. Protože se získávají z celé řady webů, často k jedné a téže záležitosti dorazí hned několik podobných notifikací. Osobně si tyto zprávy nechávám aktivní, jakmile mi ale telefon začne ve velkém servírovat notifikace na témata, která mě „určitě zajímají", prakticky hned je vypínám. Jenže, lepší je si témata v telefonu hned správně nastavit, takže vám budou chodit jen ty zprávy, které jsou pro vás důležité.

Jak si upravit zpravodajství v Androidu

V Androidu si upravíte zpravodajství přes aplikaci Google. Pro přístup k jejímu nastavení stačí na ikoně aplikace podržet prst delší dobu a zvolit možnost „Detaily o aplikaci“ (označenou písmenem „i"). Pokračujte do sekce Oznámení a posuňte se úplně dolů na stránku. Zde naleznete položku Kategorie oznámení, kde můžete oznámení zpravodajského typu jednoduše vypnout – stačí odškrtnout kategorie jako Zprávy a příběhy, Sport nebo Další aktuality.



Takto sice vypnete oznámení na zprávy a aktuality v Androidu, ale mnohem praktičtější je vybrat si konkrétní kategorie zpráv, které vás skutečně zajímají.

Pokud však oznámení necháte aktivní a vrátíte se o úroveň výše, můžete si prostřednictvím možnosti Konfigurovat v aplikaci Google detailně upravit, jaký typ zpráv chcete dostávat.



Mnohem lépe postupujete, když si prostřednictvím tlačítka Konfigurovat v aplikaci Google nastavíte oznámení pouze u kategorií, které vás skutečně zajímají

Kromě počasí a veřejných upozornění můžete selektivně aktivovat oznámení na základě vašich předchozích vyhledávání a dalších aktivit. Konkrétně u kategorií: Zprávy a příběhy, Sport, Filmy, Finance, Produktivita, Firemní profily, Aktuality k vyhledávání, Nákupy, Doporučený obsah a Cestování. Pokud vás jednotlivé kategorie postupem času začnou zahlcovat informacemi, můžete je na stejném místě kdykoli deaktivovat.

Téměř polovina z nás tato oznámení vypíná

Podle studie Reuters Institute 79 % dotázaných z 28 zemí světa nedostává na mobil žádné notifikace týkající se aktuálního dění. 43 % dotázaných si však tato oznámení ručně vypnula, protože, buď nebyla vůbec užitečná, nebo jich bylo prostě příliš mnoho. Někteří uvedli, že zprávy ze světa nechtěli číst během dne, aby je nerozptylovaly od práce. Mnohem efektivnější pro ně bylo vyhledání zpráv, když měli zrovna chvíli volno, než aby jim byly zprávy servírovány do horní lišty 24 hodin denně.

V některých případech klasické zpravodajské deníky zasílaly v průměru jen dvě zprávy denně, jiné však osm zpráv a další dokonce 29. Je samozřejmě jasné, že se jedná o pohyb na velmi tenkém ledě, protože už tak je v telefonu oznámení hrozně moc. Novinové zprávy shrnující aktuální dění musí bojovat s oznámeními zpráv, messengerů, her, zábavních aplikací a sociálních sítí.

Když si však nastavíte oznámení přesně podle svých potřeb, eliminujete zbytečné zprávy a do telefonu vám skutečně dorazí jen to, co vás zajímá.