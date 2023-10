MIUI po třinácti letech končí. Xiaomi ho nahradí novým HyperOS, do mobilů zamíří příští rok

MIUI, název nadstavby, která byla po dobu 13 let pevně spjata se smartphony značky Xiaomi, končí. A to se všemi dobrými i špatnými vlastnostmi nadstavby, kterou dnes na světě zná úplně každý, i přesto, že třeba nikdy nevlastnil telefon této čínské mobilní značky.

Nadstavba ve svých počátcích vznikla jako custom ROM s Androidem 2.2 Froyo, která imitovala vzhled systému iOS a dá se říct, že to o nadstavbě platí dodnes. Postupem času ji však Xiaomi zařadilo jako nedílnou součást do svých telefonů. Postupně se vyvíjela, takže získala vlastní identitu (ovšem i nelichotivou pověst kvůli zobrazování reklam), jenže se do ní nabalila spoustu komponent, takže MIUI nabobtnalo do nevídaných rozměrů. A tak za ním Xiaomi dělá tlustou čáru.



Šéf Xiaomi pózuje s informační obrazovkou nové nadstavby HyperOS (Zdroj: Lei Jun)

Nadstavba telefonů od Xiaomi se bude nazývat HyperOS, a Xiaomi na ní údajně pracuje už od roku 2017. Značka si s jejím vývojem dala pořádně na čas, na druhou stranu se však mámě těšit na „kompletně přeprasnou arichitekturu“, která má mít „špičkový výkon, plynulost a zabudouvanou kontaktivitu mezi smartphony a segmentem IoT“.

Xiaomi zatím neukázalo žádné screenshoty z nové nadstavby, takže není jasné, zda si vezme inspiraci od Samsungu (One UI), BBK Electronics (ColorOS a OxygenOS), nebo přijde s něčím úplně novým. Jako první se dostane do řady Xiaomi 14, a její premiéra nás čeká v průběhu listopadu či prosince. Tedy oznámení čínských variant, na evropské modely si počkáme až do příštího roku. Ten je také milníkem, kdy se HyperOS dostane i na globální trhy. Nejen u nových „čtrnáctek“, ale také u vybraných telefonů, které na ní budou postupně aktualizovány.



S touto podobou MIUI 14 se výrobce Xiaomi loučí s léta vyvíjenou platformou

MIUI, tak jak jej znáte, nadobro končí. Stávající telefony s MIUI sice budou i v dohledné nadále dostávat drobné aktualizace nadstavby, s MIUI 15 se však už nepočítá. HyperOS je pro Xiaomi ideálním nástrojem, jak zefektivni, optimalizovat a zrychlit aktualizace svých telefonů, a možná to je i důvodem proč její premiéra proběhla krátce poté, co Google rozšířil softwarovou podporu Pixelů na 7 let.

Zdroj: Lei Jun