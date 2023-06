Mladá dívka utratila přes 1,4 milionu korun. Závislost na mobilním hraní vysála celoživotní úspory

Mobilní hry jsou v dnešním světě navrženy tak, aby je mohl hrát každý. Jenže ten, který si připlatí, může mít herní postup oproti běžným hráčům daleko rychlejší, či o dost jednodušší. Spousta mobilních her se tak dnes opírá o in-game nákupy, které vývojářům vynesou daleko více peněz, než kdyby hry s kompletním obsahem prodávali za jednotnou cenu. Jenže, tato podoba her je dlouhodobě kritizována, protože existují hráči, kteří si prostě nemohou pomoci, a při hraní her ztrácejí jakékoliv finanční bariéry. Aktuální odstrašující příklad pochází z Číny.

Třináctiletá hráčka si od své matky „vypůjčila“ platební kartu, kterou spárovala se svým mobilním účtem. No, a protože byla závislá na mobilním hraní, utrácela v nich naspořené rodinné finance. Toho si samozřejmě všimli i spolužáci, a tak ji poprosili, zda by jim na hraní také „nepřispěla“. Nakonec podlehla nátlaku, a ustoupila. Detaily platební karty se pak dostaly až mezi dalších deset spolužáků, kteří dívce pomohli s rekordní útratou.



Utrácení dětí v obchodech však dnes už celkem obstojně reží dětské režimy, nebo potvrzování nákupů rodiči, které funguje, jak na iOS, tak na Androidu

Z celoživotních úspor tak zmizelo, po přepočtu, zhruba 1,4 milionu korun, a to vše bez toho, aby si někdo nečeho všiml! Rodiče zpozorněli až po telefonátu ze školy, v němž učitel vyjádřil obavy z toho, že je dítě závislé na placených hrách. V ten moment rodiče zjistili, že jim na účtu zbývá zhruba koruna padesát. Začali tedy okamžitě komunikovat s platebními platformami o anulování transakcí. V některých případech se to částečně podařilo, ovšem dostat se zpět ke všem finančním prostředkům bude nereálné. Navíc se nejedná o první ani o poslední případ, kdy děti zneužily platební kartu rodičů k neřízeným in-app nákupům.

Obranou je dětský či rodinný režim

Platformy Android a iOS přitom mají nástroje k tomu, jak aktivity tohoto typu omezit. Pokud v Androidu nastavujete účet přes Family Link, můžete dítěti, nejen omezit aplikace, které má v telefonu dostupné, ale také jejich časová omezení. V Google Play můžete navíc spravovat platební metody, popř. si stačí nastavit schvalování všech nákupů, které bude váš potomek chtít učinit. A pokud dáte dětem do ruky váš telefon s Androidem, je vhodné aktivovat dětský režim, v němž mají děti omezený obsah aplikací a her, které si mohou spustit. A navíc u nich, např. v režimu Samsung Kids, nefungují in-app nákupy.

Jak v iOS vytvořit dětský účet s Rodinným sdílením:

A obdobně to funguje i v iOS, pokud si aktivujete sdílení služeb v rámci Rodinného sdílení. Funkce je zdarma, a měsíčně díky tomu ušetříte spoustu peněz. Jenže, je třeba se chránit před tím, aby vám děti „nevyluxovaly“ účet nákupy na App Storu či přímo v aplikacích a hrách. Je tedy důležité současně aktivovat i Schvalování nákupů. Další limity v používání iPhonu dětem nastavíte přes funkci Rodičovský dohled, např. klidový čas, časové limity aplikací či omezení určitého typu obsahu.

Via: wccftech