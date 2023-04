Mladí mají chytrých věcí plné zuby. Přecházejí na obyčejné mobily, oblíbené jsou tyto

Hudbu? Jedině z „cédečka“. Mapové podklady? Trasu si naplánují v počítači a poté vytisknou na papír. A co internet a sociální sítě? V žádném případě! Tak by se dala ve zkratce popsat skupina uživatelů, která i v dnešní moderní době znovuobjevuje kouzlo starých telefonů. Ty sloužily primárně k volání a psaní textovek, navíc jste si nastavili budík, u těch modernějších i něco málo zahráli nebo dokonce vyfotili. U toho však představy skupiny „dumbphones“ z Redditu končí. Ještě minulý týden měla skupina 17 tisíc členů, tento týden je to o už o tisícovku více.

Za návratem ke starším „hloupým“ telefonům lze hledat určitou touhu jít proti proudu, někteří uživatelé mohou být díky neustálému připojení smartphonů k internetu doslova informačně „zahlcení“. A tak volí tento únik v podobě telefonů, které mnozí z nás odložili do šuplíku před více než deseti lety. Pro spoustu uživatelů je to navíc vítaný mobilní detox.



Životní styl nebo jen snaha jít proti proudu? Nadšenci přecházejí na hloupé telefony, jejich nevyhnutelnému úpadku to však nezabrání

A zatímco dříve bezcílně brouzdali na Instagramu a Facebooku, stačilo pár týdnů s hloupým telefonem, a mnohým diskutujícím z Redditu se doslova vrátila chuť do života. Mnohem více totiž zapojili mozek, který je ve světě smartphonů skoro nepotřebný. Pokud něco hned nevíme, ví to Google, který je doslova na dosah ruky...

Dva příklady za všechny

Za myšlenkami na návrat ke starým telefonům stojí zejména Generace Z, tedy skupina lidí, která se narodila okolo poloviny 90. let minulého století. Právě u ní je vidět nastupující trend, který je tak trochu alternativním životním stylem. A některé menší značky jdou tomuto zájmu naproti.

Příkladem za všechny může být Light Phone II. Minimalistický telefon s E-ink displejem slouží k volání a k psaní zpráv. V hlavní nabídce má i několik užitečných nástrojů, na těle má sluchátkový jack, podporuje Bluetooth a můžete z něj vytvořit mobilní LTE hotspot. Jako takový však nemá přístup k internetu, takže chybí webový prohlížeč, sociální sítě a spousta „smartphonových“ zabijáků času.

Představení Light Phone II:

V prostředí je připravený systém Light OS, který vychází z Androidu 8.1. Samotný dotykový displej má rozlišení 600 × 480 pix, výkon zajišťuje Snapdragon 210, baterie má kapacitu 980 mAh. Na příjmu telefon vydrží 2 až 3 dny. Ale o výbavu zde skutečně nejde, telefon se však zasílá z USA, kdy stojí 299 dolarů (6 500 Kč). V Česku si tak k němu musíte připočíst ještě 21% DPH a clo podle celního sazebníku. Zbavit se „závislosti“ na mobilním internetu tak vyjde docela draho.

A nebo je tu ještě levnější varianta. Telefon Punkt MP02, který se vyrábí ve Švýcarsku. Jedná o nepřiliš atraktivní telefon, který na první pohled připomíná spíše kalkulačku. 2" transflektivní displej při poměru stran 4:3 nabízí rozlišení 320 × 240 pix, a je samozřejmě nedotykový. Až 80% telefonu je vyrobeno z recyklovaných materiálů, o výkon se stará Snapdragon 210 s 2GB RAM.



Punkt MP02

V telefonu je připraveno několik aplikací, podporuje LTE, ale jen pro účely hotspostu. Lokální konektivitu zahrnuje Wi-Fi (pouze pro update systému) a Bluetooth 4.2. Vyměnitelná baterie má kapacitu 1 280 mAh.

Toto je zase Punkt MP02:

No a pokud nechcete investovat do nového „hloupého“ telefonu, troufáme si tvrdit, že se i u ve vašem šuplíku našlo pár starších „kousků“. Tedy za předpokladu, že byste si chtěli vyzkoušet, jako to je žít (alespoň krátkodobě) zase s hloupým telefonem. Možná že i s hodně starou baterií by tyto hloupé telefony vydržely stejně dlouho, jako dnešní smartphony. A nebo můžete ze svého telefonu alespoň na chvíli udělat hloupý, a vyzkoušet si, jaké by to bylo...

Trend je nezastavitelný

Ať už jsou tendence a zájmy skupin jakékoliv, čísla mluví jasně. Ani nadšenci toužící po návratu hloupých telefonů nezvrátí dlouhodobý trend. Telefonů bez operačního systému je v oběhu každým rokem stále méně. Na hloupé telefony aktivně přejde jen zlomek nadšenců, smartphony mají zcela volné pole působnosti.

A co vy? Dokázali byste se ještě vrátit k hloupému telefonu? Pokud ne, bez čeho byste „nemohli existovat“? Podělte se o váš názor v diskusi pod článkem.