Mobilem proti svědění a štípancům. Heat it Pro je chytrý doplněk, který zpříjemní výlety do přírody

Z crowdfundingových webů často vzejdou projekty, které jsou nesmyslné už na první pohled. Pak zde najdete nesmysly, které se ukáží až časem. A pak tu jsou projekty, které jsou na první pohled nesmysl, ale když se vám rozleží v hlavě, nakonec to zase až tak nesmyslná novinka není.

A právě do této kategorie spadá příslušenství s velmi neoriginálním názvem Heat it Pro. Jedná se o doplněk ke smartphonu, který se může hodit při cestě na dovolenou, a nebo na našem území v letních měsících, kdy není o hmyzí štípance vůbec žádná nouze.



Heat it Pro pomocí smartphonu a aplikace zahřeje kůži v místě podráždění, takže by mělo zmizet otravné svědění

Heat it Pro je miniaturní doplněk k telefonu, který nosíte připevněný ke svazku klíčů, aby byl v případě potřeby neustále po ruce. Pokud při cestě přírodou zjistíte, že vás píchl komár, poštípal brouk nebo pokousal jiný druh hmyzu, stačí jej jen připojit ke smartphonu. Na výběr je varianta s USB-C konektorem pro Androidy a řadu iPhone 15, a také varianta s Lightning konektorem pro iPhone 6S až iPhone 14. Po připojení příslušenství se spustí mobilní aplikace, ve které si nastavíte léčebný program podle toho, zda jej aplikujete pro děti nebo dospělé.

Hlavním přínosem příslušenství je krátkodobé zahřátí postiženého místa, které může trvat čtyři, sedm nebo devět vteřin. Volíte si i teplotu, která může být v rozsahu 47 a 52°C, nahřátí keramické plochy ve spodní části zařízení trvá několik vteřin. Podle vývojářů se jedná o osvědčenou metodu, jak zabránit otravnému svědění kůže, a je určená i pro děti, a to od 3 let. Pro „samoléčbu“ je stanovený věkový interval od 12 let. Při nočním zahřívání přijde vhod vestavená svítilna. Toto mobilní příslušenství se vyrábí v Německu, a stojí 34 dolarů, tj. zhruba tisícovku včetně daně. K prvním zájemcům se dostane letos v květnu.

Představení příslušenství Heat it Pro:

