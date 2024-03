Mobilní aplikace s AI zjistí, že máte náběh na depresi. A to prý ještě předtím, než to na sobě poznáte sami

Umělá inteligence už dokáže poznat, zda se necítíte v depresi. Jedná se o výsledek výzkumu nové AI aplikace MoodCapture, která pomocí umělé inteligence registruje minimalistické změny v obličeji uživatele při vyfocení sefie, např. natočení hlavy, výraz tváře, nakrčení obočí, pohybu očí, pozici rtů, vrásky v obličeji, apod. Podle studie dokáže aplikace MoodCapture odhadnout osoby v depresi správně ve třech ze čtyř případů.



Mobilní aplikace, umělá inteligence a selfie kamerka. V této sestavě dokázali výzkumníci u 75 % osob zapojených do studie některé fáze deprese

Vývojáři mobilní aplikace dodávají, že výsledky úvodní studie jsou slibné, ale dodávají, že dodatečný výzkum je absolutní nutností. Podle jejich kvalifikovaného odhadu by však měla být aplikace MoodCapture dostupná veřejnosti v horizontu pěti let. Její výhodou je jednoduchost, protože nevyužívá nic speciálního. Alogirtmus hlubokého učení je navázán na umělou inteligenci, která využívá skeny, resp. fotografie, obličeje uživatelů. Nedělá tedy nic jiného, než to, co mají uživatelé nastaveno při zabezpečení telefonu pomocí obličeje.



Zjištěná obličejová data se porovnávala s výsledky dotazníkové šetření. Už brzy si AI našla specifické vzory a dokázala depresi správně určit u těch, kteří měli delší dobu „neměnný“ výraz v obličeji

Studie se zúčastnilo téměř 200 osob s diagnostikovanou depresivní poruchou, přičemž mobilní aplikace identifikovala správně tři čtvrtiny těchto osob. Každý z účastníků absolvoval tři průzkumy denně, u nichž musel uvést, jak se za poslední čtyři hodiny cítil, jak spal, jak se soustředil, jakou měl chuť k jídlu, jak vystupoval vzhledem k okolí, apod. V rámci studie došlo k zaznamenání 125 335 selfie snímků, přičemž 15 tisíc z nich bylo ze studie odebráno. Jednalo se o rozmazané snímky, popř. ty, které nezobrazovaly obličej, ale jiné části lidského těla. Kompletní studii si můžete pročíst zde.

Zdroj: Arxiv, Hcplive