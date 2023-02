Mobilní čipsety budou desetijádrové. Změnu má odstartovat Samsung, záhy by se měli přidat i další

Samsung u svých evropských topmodelů po letech konečně používá nejvýkonnější čipsety od Qualcommu. V řadě Galaxy S23 běží dokonce upravený Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, který na starém kontinentu nahrazuje v minulosti „exkluzivně“ nasazované Exynosy. A, i když to vypadá, že touto změnou celá jedna sága skončí, je možné, že Exynos ještě neřekl poslední slovo...

Renomovaný čínský „leaker“ Digital Chat Station totiž na svém Weibu odhalil připravovaný čipset Exynos 2400, který by se měl do telefonů od Samsungu dostat v příštím roce. Součástí čtyřclusterového čipsetu má být superjádro Cortex-X4 následované dvojící jader Cortex-A720 (o vyšší frekvenci), trojici identických jader nižší frekvence a čtyř úspornějších jader Cortex-A520. A protože skládačky srpnové skládačky od Samsungu až dosud používaly čipset od Qualcommu, měl by se nový čipset ukázat až u řady Galaxy S24.



Takto by měla vypadat konfigurace 10jádrového čipsetu Exynos 2400

Jihokorejci údajně letošní generaci čipsetu přeskočili, aby mohli pokračovat na procesoru pro příští rok. Leaker očekává, že Samsung udělá desetijádrovou architekturou výrazný pokrok kupředu, takže se s podobnými čipsety v příštím roce zřejmě vytasí i Qualcomm a Mediatek. Topmodelům už od příštího roku nemá stačit osm jader, novým standardem bude deca core, tedy desetijádrový čipset. Tentokrát to však nebude boj o prvenství, protože deset jader v mobilním procesoru jsme tu už jednou měli...

Desetijádro od Mediateku bylo zklamáním

Mediatek už v roce 2015 uvedl do oběhu první desetijádrový čipset se třemi clustery, který vyšlapal cestu těm nejvýkonnějším čipsetům dnešní doby. Tehdy sice uspořádání jader přeskočilo dobu, jenže 20nm čipset Helio X20 byl velkým zklamáním. V procesoru byly jen dvě výkonová 2,1 GHz jádra Cortex-A72 a osm úspornějších jader Cortex-A53 o frekvencích 1,85 a 1,4 GHz. Grafiku obstarával adaptér Mali-T880 MP4.



Po neúspěchu čipsetů Helio X20 a Helio X30 se Mediatek vrátil k tříclusterovým procesorům už u Dimensity 9000

Procesor byl původně navržen pro špičkové topmodely, jenže kvůli nedostatečnému výkonu skončil u levných telefonů značek Doogee, Elephone, LeEco, Sharp, Zopo, apod. O dva roky později přišel Mediatek s čipsetem Helio X30, který měl opět atakovat ty nejvyšší příčky, jenže přání se nestalo otcem myšlenky.

Procesor vyráběný první generací 10nm výrobního procesu opět „dojel“ na nízký výkon, takže jej v několika telefonech nasadila jen značka Meizu. Desetijádra od Mediateku byla tak velký propadák, že se Taiwanská firma až do oznámení čipsetu Dimensity 9000 držela daleko od výkonných mobilních procesorů, a soustředila se zejména na střední třídu.

Po sedmi letech od posledního desetijádra už by však mělo vše klapnout. Jenže, honba za co nejvyšším výkonem v benchmarku Antutu není všechno. Vývoj procesorů musí úzce navazovat na další komponenty, zejména na technologický pokrok v oblasti baterií. A protože ten se nekoná, výrobci nás alespoň „chlácholí“ rekordními rychlostmi nabíjení. Často na úkor životnosti samotných baterií, protože certifikační autority rychlé dobíjení vůbec neberou v potaz. A co na tom, že máme ve smartphonech akumulátory, které technologicky vycházejí z 32 let starého předchůdce?

Desetijádrový Mediatek Helio X30 z roku 2017: