Mobilní Gemini v Česku nefunguje stoprocentně. Bojuje s jazyky, Live má problémy s pamětí a aplikacemi

Když Google oznámil nejnovější funkce pro svého asistenta Gemini, nabídl je jako první u Pixelů 9 a také u Samsungu Galaxy S25 Ultra. Postupem času se však nové funkce dostaly i k dalším Androidům a protože jich mám kolem sebe tři testování hned několik, ověřil jsem si, že v Česku Gemini rozhodně nefunguje stoprocentně. Ze začátku jsme sice jeho chyby mohli omlouvat, ale očekávalo se, že jej Google postupem času vyladí. Ovšem i po několika měsících musíme konstatovat, že ne všechno funguje (u některých telefonů) tak, jak by mělo.

Rozhraní v angličtině

Už od prvního spuštění Gemini v Samsungu Galaxy S25 Ultra mám standardně rozhraní aplikace v angličtině. Připisoval jsem to tomu, že nová verze Gemini byla v telefonu mezi prvními a čekal jsem, že se to postupem času opraví. Bohužel ani po několika měsících jsem neuspěl, takže rozhraní aplikace v telefonu zůstalo stále v angličtině. A to přesto, že u Pixelu 9 nebo Samsungu Galaxy S24 Ultra Gemini hned po spuštění otevřel české lokalizované rozhraní.



Gemini na mě v telefonu odjakživa hovořilo anglicky, i přesto, že jsem jej měl v češtině. V Gemini byla angličtina a češtinu nešlo nastavit ani z dalších dostupných jazyků

Aplikaci jsem se pokoušel odinstalovat a nainstalovat znovu, ale protože se jedná o systémovou aplikaci, nijak jsem neuspěl. Mohl jsem ji pouze vypnout a znovu zapnout nebo odinstalovat aktualizace. V jazycích aplikace Google jsem měl stále nastavenou češtinu, ale nepomáhalo to vůbec. Zbývala už jediná možnost – kompletní obnovení telefonu do továrního nastavení, které jsem jen kvůli Gemini nechtěl podstoupit.



Po odstranění angličtiny jako doplňkového jazyka (nikoliv primárního) se v telefonu najednou ukázala čeština. A Gemini už mě dokonce nezdravil „Hello, Martin!“

Nakonec pomohlo až webové rozhraní Účtu Google, ve kterém jsem si přes Nastavení – Osobní údaje – Obecné předvolby webu – Jazyk zobrazil upřednostňované jazyky. Ukázalo se, že díky funkci „Automaticky přidávat jazyky“, která byla zapnutá, mi zde přibyla angličtina. Když jsem ji odebral, Gemini v mobilu mě automaticky začal vítat česky, ale rozhraní bylo stále v angličtině. Jako mávnutím kouzelného proutku bylo nově možné nastavit češtinu jako jazyk konverzace s Gemini, načež se aplikace restartovala a naběhla celá v češtině.

U jazyků mi u účtu opět svítí doplňková angličtina, ale s Gemini to už nic nedělá. Nehledě na to, že toto nastavení dříve nijak neovlivnilo chování aplikace Gemini u dalších telefonů, které jsou přihlášené pod mým účtem a které měly češtinu v aplikaci hned od začátku.

Chybějící čeština a přepínání jazyků

Druhý problém souvisel s tím prvním. Gemini měl v nastavení primárně komunikační jazyk v angličtině, ovšem až po manipulaci s jazyky mi konečně oficiálně nabídl češtinu. Jenže i přes nastavenou angličtinu se mnou dříve Gemini mluvil česky. Ano, v některých reakcích sice přepnul na angličtinu, ale jinak to byla obstojná česká konverzace i v režimu Live. Oficiálně však čeština u S25 Ultra podporovaná nebyla, ale u jiných telefonů byla přímo v nastavení.



Gemini má v jazycích trochu hokej. Tady český příkaz přepsal do azbuky

I u jiných telefonů jsem však pozoroval, že zejména v režimu Live se často bezdůvodně přepínají jazyky při reakcích Gemini. Na můj dotaz položený česky občas Gemini odpovídá polsky, slovensky nebo rumunsky! Když Gemini zastavím a řeknu mu, že mluví jiným jazykem, tak se omluví ve stylu „jejda, to se asi nemělo stát“. A i kdyby nic jiného, rozhodně to nevypadá profesionálně. Jazyky mi prakticky u všech telefonů s Gemini náhodně přepne třeba i několikrát do týdně.



Konverzace v mobilu - rumunština, ruština a pak už Gemini Live začal rozumět. Reagoval slovensky...

To, že má Gemini s jazyky drobné problémy, dokazuje i textový přepis mé hlasové konverzace. Někdy používá pro textový přepis mého požadavku „česko-angličtinu“, jindy je část mého nadiktovaného českého textu zaznamenána dokonce v azbuce. A Gemini si ji zřejmě pamatuje foneticky.

Tvrdí, že si pamatuje věci, ale nemluví pravdu

Gemini od letošního února obsahuje paměť, díky které si může zapamatovat informace, které mu zadáte. Začínalo se u předplatného Advanced a v angličtině a v nadcházejících týdnech se mělo dostat i na další jazyky. Předplatné mám aktivní, v kontextové nabídce si mohu zjistit uložené informace, ale tato nabídka zeje prázdnotou. Gemini Live explicitně říkám, aby si zapamatoval SPZ mého auta. V rámci jedné relace to zvládne, ale jakmile zavřu aplikaci a opět otevřu, Gemini Live mi tvrdí, že k ní nemá přístup.



Zapamatovat si SPZ auta? Žádný problém. V rámci jedné session je to bez problémů. Při opětovném otevření aplikace narazíte. Gemini Live tvrdí, že k tomu nemá přístup, Gemini v klasickém rozhraní zase uvádí, že umí využívat paměť, jen pro něco jiného

To by bylo samozřejmě v pořádku, kdyby mi Gemini hned na úvod řekl, že v češtině ještě do paměti nic ukládat neumí. Nebo umí, ale prostě to nefunguje? A když využijete klasické zobrazení Gemini, SPZ opět nespadá do typů informací, které si o mě může asistent uložit. A to ani do kategorie „A další“. Tak k čemu potom jeho paměť vlastně je? V nastavení mám přitom zapnutý záznam historie aktivit.



Pro pamatování je nutné ukládat aktivitu v aplikacích s Gemini. Pro uložení dat musíte mít aktivní tuto funkci. Nic z toho ale při pokusu o uložení SPZ auta nepomohlo

Obdobné je to pak při propojení s aplikacemi, které bylo hlavním bonusem Samsungů. Zatímco ostatní Androidy mají propojení jen s aplikacemi od Googlu, u telefonů řady Galaxy se počítá i s propojením s aplikacemi od Samsungu. Konkrétně například s kalendářem, poznámkami nebo upomínkami.



Vytvoření události v Samsung kalendáři dvakrát jinak. V prvním případě Gemini Live nemluví pravdu, událost vytvořena nebyla, ale telefon vám tvrdí pravý opak. A co když se bude jednat o důležitou schůzku, kterou zmeškáte? Ve druhém případě jsem musel Gemini událost diktovat hlasem nebo napsat textově

Jako modelový příklad jsem chtěl uložit událost do kalendáře prostřednictvím Gemini Live. A nastávají zde dvě situace. Gemini vám potvrzení uložení do kalendáře úspěšně potvrdí, jenže ve skutečnosti nemluví pravdu. V kalendáři totiž nic nenajdete. Nebo vám řekne, že ke kalendáři nemá přístup, což však odporuje nastavení v sekci Aplikace, kde je u Samsung kalendáře propojení aktivní. A když mu přes ukázkový pokyn zadáte příkaz, do kalendáře událost uloží. Jenže to musíte diktovat hlasem jako asistentovi pěkně postaru, když využíváte Gemini Live, propojení s kalendářem nefunguje.

Gemini má před sebou ještě dlouhou cestu

Všechny informace uvedené výše jsou případy z praxe, kdy by AI mohla pomoci, ale z různých důvodů to nefunguje. Ano, kvůli češtině je možné, že se u nás některé funkce omezí nebo fungují až postupem času. Jenže to by měl Gemini hned uvést to na pravou míru. Nebo třeba i to, že Gemini Live, který používám pro přirozené dorozumívání s umělou inteligencí (základní režim využívám jen při kontrole přepisů), nezvládá propojení s aplikacemi v telefonu.

Třeba s jazykovými problémy uživatelského rozhraní by si běžný uživatel určitě neporadil. Pokud by neuměl anglicky, Gemini by už nikdy neotevřel. A to se bavíme o režimu aplikace s předplatným Google One, která by měla být vyšperkovaná a vyladěná do posledních detailů.

Máte s Gemini v mobilu podobné problémy nebo jste s jeho používáním v telefonu naprosto spokojení?