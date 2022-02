Mobilní hráči mají nový svatý grál. Herní Nubia Red Magic 7 je cokoliv, jen ne tuctový herní telefon

Nubia dnes v Číně odhalila sedmou generaci svého herních smartphonů, Red Magic 7. Dvojice herních novinek se sice začne prodávat nejprve v Číně, ovšem už za pět dní nás čeká premiéra evropských variant. A právě při její příležitosti se dozvíme cenu novinek na starém kontinentu. I tentokrát je stěžejním prvkem telefonů atraktivní design doplněný špičkovým čipsetem a supervýkonným chlazením.

Ukazuje se, že mobilní gaming není jen okrajovou záležitostí, ale že je třeba s tímto segmentem i nadále počítat.

Nabušený telefon pro hráče

Dvě herní novinky od Nubie si zachovávají design předchozích generací, který je ještě podtržen zcela novou „duhovou“ barevnou variantou. Displeje mají u obou telefonů úhlopříčku 6,8 palce, jedná se o AMOLED panely s rozlišením Full HD+, které mají kompletní pokrytí barevného prostoru DCI-P3 a filtr modrého světla certifikovaný firmou SGS. Panel základního modelu má jas 600 nitů, u Pro verze je to až 700 nitů.



Red Magic 7 vás opět zaujme netradičními zády i novým „duhovým“ provedením

Red Magic 7 Pro se pyšní i poddisplejovou selfie, která se u herních telefonů objevuje úplně poprvé, 120Hz dynamickou obnovovací frekvencí a 960Hz touch sampling ratem. Základní model má až 165Hz obnovovací frekvenci a 720Hz touch sampling rate. Součástí displejů je i ultratenká čtečka otisků prstů.



AMOLED displeje se mohou pyšnit až 165Hz obnovovací frekvencí

Na masivním kovovém rámu nechybí ani dotyková tlačítka, tzv. Shoulder triggery s 500Hz touch sampling ratem a nízkou odezvou (7,4 ms), která jsou testována na dva miliony stisknutí prstů. Na těle dále nechybí tři mikrofony, USB-C konektor a sluchátkový jack. U verze Pro je v telefonu připraven i speciální herní čip Red Core 1, který obsluhuje právě postranní tlačítka, vylepšuje vibrace, zvukové podání a stará se i o světelné efekty na zadním krytu.



I tentokrát se dočkáme verze s průhlednými zády a „falešnou“ základní deskou

Jeho součástí jsou tři, resp. čtyři fotoaparáty, okolo nich je vidět výrazná mřížka pro výduch turbo ventilátoru. Výrobce vylepšil jeho výkon a konstrukci zadního krytu, takže je aktivní chlazení čipsetu a baterie daleko účinnější. Větráček o maximálním výkonu 20 000 rpm je příjemně tichý (28 dB) a dokáže čipset zchladit až o 16 stupňů. Na větrák navazuje vylepšený devítivrstvý chladicí systém ICE 8.0, který zabírá povrch až 41 279 mm2.

Výrobce u telefonu použil doplňkové grafitové podložky pro rozptyl tepla i novou termopastu pro efektivnější předávání tepla mezi komponentami. Samostatně bude k telefonu nabízen i přídavný turbochladič s větráčkem, který se nacvakne na záda pomocí silikonového klipu. To, kdyby vám integrovaný „supervětrák“ nestačil.

Virtuální AI asistent Mora

V telefonu je připraven Android 12 s grafickou nadstavbou Redmagic OS 5.0. Jeho součástí jsou nejen optimalizace hardwaru a softwaru ale také virtuální AI asistent Mora. V rámci systému se myslelo na co nejlepší optimalizaci spouštění her, na výběr je režim pro maximální úsporu i pro maximální výpočetní výkon. V rámci herního prostředí Redmagic Game Space máte nové možnosti jak odfiltrovat příchozí hovory a další notifikace, aby vás nic nezdržovalo od hraní her.

Samotný výkon samozřejmě obstarává Snapdragon 8 Gen 1, dostatek energie zaručují velkokapacitní baterie. U Redmagic 7 Pro je připraven 5 000mAh akumulátor, který plně dobijete 135 Watty za 15 minut. V případě Redmagic 7 je k dispozici 4 500mAh baterie, kterou dostanete z nuly na sto za 17 minut a to maximálním výkonem 120W.

Čínský teaser na Red Magic 7:

Telefony se budou nabízet ve dvou shodných variantách Cyber Neon (duhová) a Transparent Edition (průhledný kryt s viditelnou falešnou základní deskou). Základní model bude navíc v černé (Neon Knight), Pro verze pak v jiném tmavém odstínu Polar Night Black.

Evropské ceny zatím neznáme, ale můžeme vycházet z těch čínských. Red Magic 7 bude ve verzi 8 + 128 GB stát v přepočtu cca 16 300 Kč s daní. Za průhlednou variantu (12 + 256 GB) si připlatíte téměř čtyři tisíce. Úplně nejdráže vychází průhledná edice Redmagic 7 Pro, která do výbavy dostala 18GB operační paměť a 1TB úložiště. Její cena, po přepočtu, atakuje hranici 30 tisíc korun. V Evropě se začnou nové herní telefony prodávat 10. března, přesné evropské ceny se dozvíme 22. února.