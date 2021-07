Mobilní hráči zaplesají. U Androidu 12 má fungovat částečné stahování herních dat

Android 12 má v rukávu funkci, která je ušitá na míru mobilním hráčům. Pokud si dnes stáhnete hru z Google Play, často se jedná o stovky MB dat, jenže po spuštění se začnou stahovat doplňkové soubory, které mají řádově větší kapacitu. V případě karetní hry Gwent se bavíme o 3GB balíčku, u Genshin Impact má doplňkový balík velikost přes 8 GB! Navrhované řešení s názvem Play as you download má přinést efektivitu ve stahování herních dat, abyste mohli začít hrát co nejdříve.

Mezi řádky tak vidíme tak vidíme stahy o dynamické stahování klíčových herních souborů „On demand“, které potřebujete pro hraní hry v určité lokaci, přičemž na pozadí bude pokračovat stahování dalších částí herních dat. Změní se tak nekonečné čekání na spuštění kompletně stažené hry, v Androidu 12 budete moci začít hrát hned, jakmile si základní hru stáhnete z Google Play.

Mezi další benefity mají patřit rychlé updaty na pozadí, které se v případě nové verze hry stáhnou automaticky. Maximálně aktualizujete hru na Google Play (což už dnes zvládá i automatika), a potřebný doplňkový balíček bude již v té době dávno stažený v telefonu. Čekání na update bude minimální.

První pohled na Android 12:

Android 12 přinese i nové softwarové nástroje (API) pro režim Game Mode, v němž si budete moci vybrat mezi vyšším výkonem s vyšším frameratem, vyvážením režimem a mezi úsporným módem. Jenže, zatím není jasné, zda se herní mód objeví už v Androidu 12, protože Google uvádí, že bude k dispozici u omezeného množství telefonů, které zřejmě obsáhne jen Pixely. Kompletní herní režim pro všechny by tedy mohl dorazit do Androidu až od „třináctky“.