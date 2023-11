Mobilní Mapy Google změnily barvy. Šedé cesty nejdou pořádně vidět a z jedovaté zelené bolí oči

Google se odhodlal k radikálnímu kroku, který nikdo nečekal. Jeho mobilní aplikace, která je předinstalovaná ve všech Androidech, právě změnila sovu vizuální identitu. A to jednoznačně směrem k horšímu. Uživatelé aplikace se bouří a chtějí staré barvy zpět, jenže návrat k původní podobě se zřejmě konat nebude.



Původní (vlevo) a nová podoba navigačního režimu a náhledu na mapu Evropy

Google začal se změnou barev v mapách postupně, a to v rámci A/B testování, a až v těchto dnech dorazily nové barvy i do Česka. Pokud si dnes spustíte aplikaci Google Mapy, je velká šance, že vám ještě najede s dřívějšími barvami, a za dvě sekunda se přetransformuje do nové barevné podoby, která vypadá trochu podivně. Ano, nejsme na ni zvyklí, ale proč zasahovat do něčeho, co není třeba měnit? Cesty jsou nově vyznačeny šedou, vodní plochy téměř tyrkysovou, zatravněné a zalesněné oblasti mají netradiční zelenou a naplánovaná trasa má odlišný odstín modré. Papírově jsou rozdíly zdánlivě kosmetické, v praxi však mapy vypadají úplně jinak.

Uživatelům se nové barvy nelíbí, a to i z praktických důvodů. Zelené plochy jsou pro oči, zvláště při vyšším jasu displeje telefonu, dosti nepříjemné. Při větším oddálení nejdou šedé cesty vůbec vidět, a celkově „vymyté“ barvy s malým kontrastem nepůsobí profesionálním dojmem. Do stejné barevné podoby se navíc přeply i webové mapy, u nichž byste na první pohled rozhodně netipovali, že jsou od Googlu. Posouvání po mapě v mobilu už navíc nepřipomíná posun v rovině, ale jakýsi posun v ploše, který taktéž nepůsobí úplně přirozeně. Tohle se prostě nepovedlo...

Přepnuly se vám Google mapy do nové barevné palety? Jak se vám nová podoba líbí?