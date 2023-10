Mobilní operátoři opět poslali miliardové zisky do zahraničí. Na své si přišla také PPF

Mobilní operátoři působící na českém trhu loni odvedli miliardové zisky svým majitelům. Vysokou dividendu z telekomunikačních aktivit získala také česká finanční skupina PPF vlastnící společnosti O2 a Cetin.

T-Mobile loni v Česku vygeneroval výnosy přes třicet miliard korun. Dividenda poslaná mateřské společnosti Deutsche Telekom činí 6,3 miliardy korun, tedy drtivou většinu zisku po zdanění.

Vodafone se loni dostal na tržby 20,6 miliardy korun. Zisk po zdanění kvůli inflaci, zvýšeným cenám energií a investicím do sítě 5G klesl o třetinu na 933 milionů. Více než 910 milionů obdržela britská matka Vodafone Group.

Oba operátoři podobné dividendy posílají dlouhodobě. T-Mobile v roce 2021 vyplatil 6,3 miliardy korun a rok předtím 5,1 miliardy. U Vodafonu to v roce 2021 dělalo 1,3 miliardy a o rok dříve 1,7 miliardy korun.

Stabilní finanční přísun představují i společnosti O2 Czech Republic a Cetin. V jejich případě dividendy nejdou zahraničním vlastníkům, ale české a v Nizozemsku zapsané skupině PPF. Ta u obou telekomunikačních firem vytěsnila minoritní akcionáře.

Cetin provozující infrastrukturu pro O2 a částečně T-Mobile loni dosáhl na tržby ve výši 18,9 miliardy korun se ziskem po zdanění 2,9 miliardy. PPF získala dividendu 1,85 miliardy a zbylou částku přesunula do nerozděleného zisku. O2 vykázala tržby 34,2 miliardy se ziskem 7,6 miliardy, který opět putoval do PPF. I O2 vyplácí zisk dlouhodobě, v dřívějších dvou letech to bylo vždy více než šest miliard.

Operátoři zároveň patří mezi velké investory a plátce daní. T-Mobile se v roce 2022 podle údajů Finanční správy stal osmým největším plátcem daně z příjmu, když do kasy odvedl téměř 1,7 miliardy korun – o desítky milionů méně než sedmá Škoda Auto. O2 zaplatila 1,6 miliardy a je před Avastem či ČSOB na devátém místě. Největšími plátci daně z příjmů byly firmy Kooperativa pojišťovna, Česká spořitelna (obě zhruba 3,3 miliardy) a ČEZ (2,7 miliardy).

Vodafone a T-Mobile se nechtějí vzdát Huawei

Celkové roční investice zdejších operátorů jdou do miliard. Cetin loni do budování optické sítě a mobilní sítě 5G vložil 5,4 miliardy korun. T-Mobile infrastrukturu posiloval za necelé dvě miliardy. Vodafone kromě jiného modernizuje síť pevného internetu koupeného poskytovatele UPC, do čehož plánuje dát tři miliardy.

Operátoři pro udržení zisků sáhli ke zdražování. Do nákladů se jim promítá zejména zvýšená cena energií nebo inflace. Začaly se proto rozjíždět projekty pro diverzifikaci. Vodafone skrze svojí vyčleněnou infrastrukturní společnost Vantage Towers buduje u vysílačů solární napájení, podobné aktivity rozjel také Cetin.

Do hospodaření telekomunikačních hráčů v budoucnu může výrazně promluvit chystaný zákon o kybernetické bezpečnosti. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) v rámci něho chce prosadit možnost, aby ve zdejších sítích kritické infrastruktury mohl omezit či zakázat technologie od čínského kolosu Huawei. Cetin už Huawei v rámci modernizace sítě na 5G nahrazuje prvky od Ericssonu, což je projekt za miliardy korun. Vodafone a T-Mobile ale bezdrátovou část sítě s Číňany nadále budují.

Podle Asociace provozovatelů mobilních sítí, kde se operátoři sdružují, by demontáž Huawei vyšla na 18 miliard korun. Operátoři hrozí, že pokud budou donuceni Huawei vyřadit před ukončením přirozeného životního cyklu těchto technologií, budou peníze vymáhat po státu. NÚKIB v mezirezortním připomínkovém řízení k novému zákonu uvedl, že si vyžádal detaily toho, jak se k částce došlo, ale žádné nedostal, takže připomínku nebere v potaz.