Operátoři chtějí pomoct v povodňové krizi a zákazníkům zapnou neomezená data. Někteří ale s podmínkami

Mobilní operátoři postupně během dnešního dne přišli se solidárními nabídkami v souvislosti s povodňovou situací v mnoha regionech republiky.

T-Mobile

Nejvíce solidarity prokázal T-Mobile, který bez rozdílu pro všechny zákazníky od nedělní 18. hodiny až do úterního večera spustí bezplatné neomezené tuzemské hovory a neomezená mobilní data. Nabídka se týká všech typů mobilních služeb (paušály i předplacenky, firemní i soukromí zákazníci) a dokonce i virtuálů T-Mobilu působících v jeho síti.

„Neomezené hlasové i datové služby plošně aktivujeme všem zákazníkům (segmenty B2C – prepaid i postpaid, B2B a VSE) i zákazníkům značek Kaktus, Mobil.cz a innogy Mobil. Mimořádné řešení bude automaticky postupně aktivováno od nedělních 18:00 po dobu největší krize, prozatím do úterních večerních hodin. Neomezené volání platí na čísla s předvolbou +420, netýká se však tzv. short-codes a speciálně zpoplatněných linek,“ upřesnila tisková mluvčí T-Mobilu Patricie Šedivá.

O2

Solidární nabídka O2 není na rozdíl od T-Mobilu plošná, ale určená pouze pro ty, kteří u operátora mají službu pevného internetu a zároveň jako mobilní tarif používají některý z paušálů O2. V takovém případě zákazníkům O2 pustí do mobilu neomezená data.

„Naši technici dělají vše, co je v jejich silách, aby vrátili do provozu vysílače a ústředny, které přestaly fungovat kvůli výpadkům elektřiny. I proto jsme se rozhodli v této souvislosti zapnout zákazníkům, kteří mají od nás tarif se smlouvou a zároveň se kvůli výpadkům elektrické energie ocitli bez Internetu na doma, neomezená data zdarma v telefonu,“ uvádí O2 na sociálních sítích.

Vodafone

Jako poslední představil v 21:30 hodin solidární nabídku třetí operátor Vodafone. Také on poskytne neomezená data všem zákazníkům s paušálním tarifem. Předplacenkářům s aktivním datovým balíčkem přidá Vodafone alespoň 1 GB dat zdarma (platí i pro Oskartu a Sazkamobil). Nabídka Vodafonu poběží od okamžiku, kdy přijde aktivační SMS od operátora a má platnost do 19. září 2024 do 23:59 hodin.

„Kontakt s rodinou a přáteli je v náročných časech důležitý. Chceme naše zákazníky a zákaznice podpořit, a proto ke všem měsíčním tarifům, které ještě nejsou datově neomezené, dáváme zdarma neomezená data na příští dny. Ti, kdo mají předplacenou kartu, nyní zdarma dostanou balíček 1 GB dat,“ uvedla k nabídce generální ředitelka Vodafonu Violeta Lucaová.

Aktualizováno ve 21:30 o nabídku Vodafonu.