Mobilní pokus o návrat do normálu. V Barceloně dnes začíná veletrh MWC

Ve „veletržní“ Barceloně bude dnes vypadat vše přesně tak, jak má být. Po roční odmlce se v hlavním městě Katalánska opět uskuteční největší mobilní veletrh Mobile World Congress, i když v trochu subtilnějších kulisách, a v úplně novém (náhradním) termínu. Brány výstaviště se otevírají dnes od 10:00 hod., a už teď je jasné, že na veletrhu nebude přítomna celá řada známých značek.

Veletrh je však hybridní, pokud vystavovatelé chybí fyzicky na výstavišti, mohou své produkty představovat online. Ostatně, tak to bylo zvykem už u všech dosavadních veletrhů. Kupříkladu letošní CES byl „zcela digitální“, takže barcelonské MWC je vlastně prvním pokusem mobilního průmyslu, jak se vrátit do starých kolejí. A jak úspěšný bude, bude zřejmě již za několik dní. Veletrh potrvá od pondělí 28. června do čtvrtku 1. července.

Na MWC se letos fyzicky dostane 30 tisíc návštěvníků ze 143 zemí světa, což je oproti předloňskému veletrhu s účastí přes 100 tisíc lidí dost výrazný pokles. Na druhou stranu, v době koronavirové pandemie se jedná o jednu z největších hromadných akcí. Organizátoři chtějí do světla vyslat jednoznačný odkaz, že takto velké akce lze uspořádat bezpečně, takže se mohou značky se zákazníky a novináři zase zcela normálně setkávat na veřejnosti.

Mimo notebooku, fotoaparátu, powerbanky, stativu, kabelu a potřebných redukcí je letos nedílnou součástí „povinné výbavy“ každého novináře i potvrzení o negativním testu na koronavirus staré maximálně 72 hodin (platí i pro očkované) a také minimálně respirátor typu FFP2 bez výdechového ventilu. V případě vypršení časového limitu testu je možné se přímo na výstavišti otestovat. Antigenní test stojí 15 EUR, přesnější PCR test (v řadě zemí nutný při návratu zpět ze Španělska) vychází na 85 EUR. Jen v sobotu bylo na výstavišti Fira otestováno přes 10 tisíc účastníků veletrhu.

Z akce se již dopředu odhlásila Nokia, Ericsson, Google, Facebook, Oracle či Samsung, který však chystá na dnešní večer tiskovou konferenci, kde by mohl blíže odhalit nový systém Wear OS včetně nové řady chytrých hodinek. Ze známějších vystavovatelů na veletrhu letos nechybí např. Lenovo, Huawei, Orange či Vodafone. Novinky z hybridního veletrhu budeme bedlivě monitorovat, a veškeré představené novinky z MWC vám v průběhu tohoto týdne na MobilManii blíže představíme.

Představení hybridního veletrhu MWC 2021: