Mobilní prohlížeč od Seznamu nově i zabaví. Vestavěný Solitaire a Sudoku jde hrát i offline

Seznam není jen oblíbený vyhledávač, má i svůj vlastní prohlížeč pro desktopové a mobilní systémy. Právě mobilní verze prohlížeče Seznam.cz (zdarma pro Android a iOS) vyšla aktuálně v nové verzi (7.19). Jak informuje Seznam na svém blogu, hlavním vylepšením je přidání dvou vestavěných jednoduchých her přímo do aplikace prohlížeče. Zahrát si můžete Sudoku a Solitaire.



Hry jsou dostupné z hlavní nabídky, lze je hrát i offline a zvolit si z více úrovní obtížnosti

Obě hry jde hrát ve dvou, respektive třech úrovních obtížnosti, a to i v režimu offline, kdy telefon není připojen k žádné mobilní síti (přes Wi-Fi ani mobilní data). Vedle her poskytuje mobilní prohlížeč od Seznamu služby integrovaného vyhledávače, propojení do aplikace Email Seznam, surfování v anonymním režimu a ukládání internetových stránek k přečtení na později.